L'OM dauphin du PSG à Noël : "on ne s'attendait pas à être là"

Derrière le PSG, assuré de terminer 2019 en tête de la Ligue 1, il y a... L'OM. Les Marseillais, qui jouent contre Nîmes, samedi soir à 20h45, ont eux aussi l'assurance de conserver leur place, la seconde du classement, au moment de faire une pause pour les fêtes. Portés par un nouvel entraîneur très populaire et un public enthousiaste, les joueurs de la cité phocéenne n'entendent pas s'arrêter là.

"Qu'on mette l'OM en Ligue des Champions"

Quand il déclarait à son arrivée cet été que l'OM visait le podium, André Villas-Boas faisait pourtant sourire jusqu'aux plus madrés des suiveurs marseillais. Marseille restait sur une saison ratée, avec des perspectives déprimantes et des dirigeants voués aux gémonies. Mais sept mois plus tard, le technicien portugais et ses joueurs ont mis les rieurs de leur côté.

Au micro d'Europe 1, même le capitaine Steve Mandanda n'en revient pas. "On ne s'attendait peut-être pas à être là", concède-t-il. "Le seul qui était convaincu de ça, c'était le coach quand il est arrivé, et il avait raison. Tout ce que j'espère, et tout ce que je souhaite c'est qu'on conserve cette seconde place et qu'on mette l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions."

Villas Boas père Noël du club

Conséquence de ce nouveau souffle : depuis quelques semaines, les supporters ont retrouvé avec plaisir le Stade Vélodrome. État d'esprit irréprochable, Dimitri Payet intenable, joueurs en perdition miraculeusement relancés comme Amavi et Radonjic... Ils seront près de 60.000, samedi soir, à guetter avec gourmandise les derniers cadeaux de Villas Boas, dont la barbe ressemble de plus en plus à celle du Père Noël.