Liverpool et le Real en répétition avant la Ligue des champions, tour d'Europe avant ce week-end

En difficulté en Premier League avec une neuvième place à sept points du top 5, Liverpool aborde quelques jours décisifs pour la suite de sa saison. Le déplacement des Reds à Newcastle (4e) samedi (18h30) doit leur permettre d'enchaîner enfin deux victoires d'affilée en Championnat, ce qui n'est toujours pas arrivé en 2023 pour l'équipe de Jürgen Klopp.

Surtout, un succès peut leur redonner confiance avant le grand rendez-vous européen contre le Real Madrid, programmé mardi à Anfield (21h00) en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Repassé en tête de Premier League après sa victoire à Arsenal mercredi (3-1), Manchester City se déplace à Nottingham samedi (16h00), tandis que les Gunners ouvrent le week-end à 13h30 sur le terrain d'Aston Villa.

Allemagne : retour en vue pour Nkunku

Trois mois après sa blessure juste avant de partir à la Coupe du monde, Christopher Nkunku va faire son retour avec le RB Leipzig. L'attaquant a manqué cinq matches en Bundesliga et a cédé sa place en tête du classement des buteurs à l'Allemand Niclas Füllkrug (13 contre 12). Durant son absence, Leipzig a perdu du terrain sur la concurrence (5e, 7 points de retard), battu par l'Union Berlin (2-1) et tenu en échec par le Bayern (1-1) et Cologne (0-0). Présent à l'entraînement collectif en début de semaine, "Cristo" pourrait disputer quelques minutes samedi (15h30) à Wolfsburg et relancer la machine avant la réception de Manchester City mercredi (21h00) en Ligue des champions.

Après sa quatrième victoire de rang, mardi à Paris, le Bayern se déplace à Mönchengladbach. Les hommes de Julian Nagelsmann auront besoin d'un succès pour ne pas mettre en danger leur première place, alors que l'Union Berlin n'accuse qu'un seul point de retard (43 contre 42). Les Berlinois reçoivent dimanche (15h30) la lanterne rouge Schalke et viseront un sixième succès consécutif en Bundesliga. Sur la même dynamique en ce début d'année, le Borussia Dortmund (sept victoires toutes compétitions confondues) reçoit le Hertha Berlin.

Espagne : le Barça facile ?

En Espagne, le FC Barcelone continue sa route vers le titre : les Catalans reçoivent le mal classé Cadix (16e) au Camp Nou dimanche (21h00) pour la 22e journée de Liga. La pression viendra peut-être du Real Madrid : le champion d'Espagne en titre, vainqueur de la lanterne rouge Elche mercredi, affronte la belle surprise du début de saison en Liga, Osasuna, samedi (21h00), avec une chance de revenir provisoirement à cinq points des Blaugranas.

L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, lui, n'a plus que la Liga à jouer. Il reçoit l'Athletic Bilbao dimanche (18h30) et, pour les 125 ans du club basque, les Colchoneros vont laisser aux adversaires l'honneur de porter au Metropolitano leur maillot rayé rouge et blanc, celui qui a inspiré le motif de l'Atlético.

Italie : danger Galliani pour l'AC Milan

Naples, lancé dans un championnat à part avec son avance record de quinze points sur l'Inter Milan, ouvre la 23e journée vendredi (20h45) sur le terrain de Sassuolo (15e). Avec sans doute un peu la tête à Francfort où l'attend mardi un huitièmes de finale aller de Ligue des champions.

Loin derrière, l'AC Milan (5e à trois points de l'Inter) a retrouvé le moral (et une défense) après ses victoires contre Torino (1-0) en championnat puis Tottenham (1-0) en C1. Mais gare au court déplacement à Monza, un club qui grandit vite sous la houlette d'Adriano Galliani, chargé d'administrer le club pour Silvio Berlusconi comme il l'a fait pendant trente ans chez les Rossoneri.

Après un début catastrophique (cinq défaites lors des cinq premières journées) et un changement express d'entraîneur avec la nomination de l'ancien technicien des moins de 19 ans, Raffaele Palladino, le promu s'est redressé (10e) et reste sur huit matches sans défaite.

Dans le bas du classement, réactions attendues de la Salernitana (16e) et Spezia (17e) après les changements d'entraîneurs, respectivement contre la Lazio (6e) et la Juventus (9e en raison de sa pénalité de quinze points).