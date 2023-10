L'Inde est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2036

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé que son pays se porterait candidat à l'organisation des Jeux olympiques de 2036, samedi lors d'une session du Comité international olympique (CIO) à Bombay. "L'Inde est très enthousiaste à l'idée d'organiser des Jeux olympiques" et "ne ménagera aucun effort" pour ce faire, a-t-il déclaré. Avec 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est le pays le plus peuplé au monde et n'a jamais accueilli les JO.

La ville d'Ahmedabad serait la ville candidate de l'Inde

Et même si Modi s'est gardé de dévoiler la ville candidate, c'est, selon les médias locaux, dans celle d'Ahmedabad, dans le Gujarat (Nord-ouest), Etat natal du Premier ministre, que les Jeux se dérouleraient, si le CIO décidait de lui en attribuer l'organisation. Ce qui en ferait la quatrième nation asiatique à avoir cet honneur, après le Japon, la Corée du Sud et la Chine.

L'instance doit avaliser lundi l'intégration du cricket aux JO-2028 de Los Angeles, principale innovation d'un programme olympique porté au-delà des 35 sports, un record dans l'histoire des Jeux. Or ce sport est extrêmement populaire dans tout le Commonwealth, en particulier le sous-continent indien, notamment à Ahmedabad pourvu d'un immense stade pouvant accueillir jusqu'à 130.000 spectateurs, et où se déroulent actuellement les Mondiaux.

La candidature de l'Inde était attendue depuis plusieurs mois. En décembre 2022 le ministre des sports Anurag Thakur avait estimé auprès du journal Times of India que c'était le "bon moment" pour être candidat à "l'organisation du plus grand événement sportif mondial". "Si l'Inde déploie autant d'efforts pour promouvoir le sport, je peux vous assurer que nous n'accueillerons pas seulement les Jeux olympiques, mais que nous les accueillerons en grand", avait-il ajouté.