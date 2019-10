Ligue Europa : Rennes battu par Cluj, Saint-Etienne accroché à domicile par Olexandrya

Soirée difficile pour les clubs français. Rennes et Saint-Etienne ont tous les deux réalisés des contre-performances, jeudi, en Ligue Europa. Le Stade Rennais, réduit à dix puis neuf joueurs, s'est incliné 1-0 face aux Roumains de Cluj.

Julien Stéphan, le coach rennais, sort fragilisé de cette nouvelle soirée catastrophique, entamée par l'expulsion dès la 5e minute de son gardien titulaire, Edouard Mendy. Les Bretons ont encaissé un but très tôt dans la partie, par Deac, avant une nouvelle expulsion, cette fois de Camavinga, à la 46e minute de jeu. Rennes reste sur dix matches sans victoire (7 défaites, 3 nuls) depuis fin août.

Saint-Etienne fait match nul

Plus tôt dans la soirée, Saint-Etienne a de nouveau été accroché sur son terrain, par le club ukrainien d'Olexandriya (1-1). Victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche le 22 février à Dijon au cours d'une rencontre de championnat de France, le Brésilien Gabriel Silva a rapidement ouvert la marque d'un bon tir du gauche (8e) après une passe de Romain Hamouma, fêtant ainsi son retour dans le onze de départ des Verts après huit mois d'arrêt. Hélas pour lui, il a été moins heureux quelques minutes plus tard en inscrivant un but contre son camp (14e) à la réception d'un centre délivré de l'aile gauche par Maxym Treyakov permettant à Olexandriya d'égaliser.

Ce résultat nul, le second consécutif à domicile après celui concédé le 3 octobre face à Wolfsburg (1-1), permet néanmoins à Saint-Etienne de garder l'espoir d'une qualification pour les 16es de finale. À égalité avec Olexandrya (2 pts) dans le Groupe I, ils n'ont que trois points de retard sur Wolfsburg et La Gantoise, qui se sont neutralisés (1-1).