Ligue 1 : le PSG et l'OM préservés pour leurs demi-finales européennes

Le Paris SG, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions (C1), et Marseille, dans le dernier carré de la Ligue Europa (C3), ne joueront pas en Ligue 1 entre les matches aller et retour de ce rendez-vous européen, a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel (LFP). Il s'agit, explique la Ligue dans un communiqué, "de les mettre ainsi dans les meilleures dispositions en vue des demi-finales". Le PSG jouera sa demi-finale aller de Ligue des champions le 1er mai à Dortmund, avec retour le 7 mai au Parc des Princes. En Ligue Europa, l'OM recevra l'Atalanta Bergame le 2 mai et se rendra en Italie le 9 mai.

Un chamboulement du calendrier pour optimiser la préparation des clubs engagés dans une Coupe d'Europe

Initialement programmés le week-end des 4-5 mai, soit entre les demi-finales aller et retour, les déplacements du PSG à Nice et de Marseille à Reims pour le compte de la 32e journée de L1 sont reprogrammés le 15 mai, précise la LFP. "Le Stade de Reims et l'OGC Nice étant impactés par ces aménagements, le conseil d'administration de la LFP a également décidé d'avancer les matches Stade Brestois 29 - Stade de Reims et OGC Nice - Le Havre AC, comptant pour la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats, au vendredi 10 mai 2024", ajoute la LFP.

Cet aménagement du calendrier de la Ligue 1 était attendu, la LFP en ayant fait de même avant les quarts de finale retour des Coupes d'Europe, cette semaine. Les matches de la 29e journée que devaient disputer le week-end dernier le PSG, l'OM et Lille, éliminé aux tirs au but jeudi soir par Aston Villa en quart de finale de la Ligue Europa Conférence, ont été décalés au 24 avril. Le chamboulement du calendrier vise à optimiser la préparation des clubs engagés dans une Coupe d'Europe, avec l'idée d'améliorer le coefficient UEFA du football français qui détermine le nombre de représentants dans ces compétitions.

Mais il a aussi des répercussions sur les enjeux propres à la Ligue 1 (places qualificatives pour l'Europe, relégation en L2). "Il y a des avantages pour le football français car c'est très bien de leur donner les meilleures conditions pour jouer leurs matches européens", a admis l'entraîneur de Lyon, Pierre Sage, en conférence de presse. "Mais à l'inverse, cela change la donne par rapport à leurs adversaires en championnat (...) On se rend compte que Lorient, notamment, va devoir enchaîner deux matches en une semaine alors que c'est l'équipe qui occupe la position de barragiste", a ajouté le coach de l'OL, à la lutte avec Marseille et Reims notamment pour les places européennes de la L1.