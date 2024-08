Ligue Europa : découvrez les premiers adversaires de Nice et de l'Olympique Lyonnais

Le tirage de la Ligue Europa, vendredi, à Monaco, a été plutôt clément pour les deux clubs français, Lyon et Nice, même s'il y aura les Glasgow Rangers sur leur route, ainsi que Francfort pour Lyon et la Lazio Rome pour Nice. Avec Tottenham, Manchester United, le FC Porto ou la Roma dans le chapeau 1, l'OL et l'OGCN auraient pu avoir une mission bien plus corsée et ils peuvent nourrir quelques ambitions de rejoindre au moins les barrages pour les huitièmes de finale en février.

L'OL et Nice évitent le pire

Sur le papier, le parcours de Nice paraît peut-être un peu moins relevé que celui des Gones. Outre Francfort au Parc OL et les Rangers à Ibrox Park, les Lyonnais devront aussi en découdre avec deux clubs turcs, le Fenerbahçe de José Mourinho à l'extérieur et Besiktas à domicile, ainsi que l'Olympiakos, également à Lyon. Des déplacements en Allemagne, à Hoffenheim, et pour affronter les Azéris du Qarabag FK sont également au programme, ainsi que la réception des Bulgares de Ludogorets.

Nos adversaires pour la phase de ligue de l’@EuropaLeague 2024-2025



Les détails du tirage au sort https://t.co/RdzZ81sZec#UELdrawpic.twitter.com/2XFXlBLfDR — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2024

Nice, de son côté, ira à Rome et recevra les Rangers et l'adversaire le plus corsé sera sinon la Real Sociedad qui viendra à l'Allianz Riviera. Les pérégrinations européennes emmèneront les Aiglons en Belgique, face à l'Union Saint-Gilloise, en Hongrie pour défier le Ferencvaros et en Suède à Elfsborg, alors que les Norvégiens de Bodo/Glimt et les Néerlandais du FC Twente viendront sur la Côte d'Azur. Les hommes de Franck Haise auront leur carte à jouer face à ces adversaires, même si la plupart d'entre eux sont des équipes européennes chevronnées.