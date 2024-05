Finale de Coupe de France OL-PSG : après une remontée historique en L1, les supporters lyonnais à fond derrière leur club

Qui du PSG ou de l'OL remportera la Coupe de France ? Avant la finale, qui aura lieu ce samedi soir à partir de 21 heures, l'Olympique Lyonnais espère continuer sur la bonne dynamique de fin de saison. Derniers en décembre en Ligue 1, les Rhodaniens ont réussi sur le fil à terminer sixièmes dimanche dernier et à se qualifier pour la Ligue Europa. Ce samedi soir, ils pourront compter sur un soutien populaire rarement vu entre Rhône et Saône pour remporter un titre, ce que le club n'a plus fait depuis 12 ans. Europe 1 est allée à la rencontre des supporters lyonnais.

La Coupe de France ne peut pas échapper à l'OL cette année : c'est la conviction de nombreux supporters lyonnais, après l'incroyable "remontada" de leur club en championnat. Cette équipe a une force incroyable, estime Alex. "L'OL, avec tout cet engouement, personne ne peut les arrêter. Moi, je ne m'attendais pas à ça : au fond du trou en décembre, tout le monde nous envoyait en Ligue 2, je n'avais plus d'espoir... Et là, on joue la Coupe d'Europe ! Personne n'y aurait cru. Vous ne pouvez qu'être derrière votre club !", se réjouit-il.

© Jean-Luc Boujon / Europe 1

Les supporters lyonnais étaient nombreux aux entraînements de leur équipe.

"Toute une ville derrière le club"

En face, c'est pourtant le PSG, avec Kylian Mbappé pour son dernier match dans l'équipe parisienne. Mais Lyon, sevré de titres depuis trop longtemps, ne peut pas perdre selon Rémi et Gilles, supporters historiques. "12 ans sans titre, c'est trop long. Gagner un trophée : on n'attend que ça ! Et toutes les planètes sont alignées pour aller la chercher, cette coupe ! Et on va aller la gagner : Allez l'OL !", scande le premier. "C'est toute une ville qui pousse derrière le club. Et on n'espère qu'une chose : qu'ils le fassent ! Allez l'OL !", ajoute le second.

Des supporters en force derrière leur club : ils seront 15.000 demain à Lille. Et 45.000 à Lyon devant l'écran géant spécialement installé au Groupama Stadium.