Football : dernier match de l’année 2024 pour l’équipe de France qui devra s'imposer en Italie

Lors de cette 6e et dernière journée de la phrase de groupes de la Ligue des nations, la France doit s’imposer avec plus de deux buts d’écart pour terminer première de son groupe. En face, la Squadra Azzurra domine avec 13 points d'avance sur l'équipe de France, 2e avec 10 unités au classement. La rencontre très attendue sera diffusée sur TF1. Coup d'envoi : 20h45.

Faire ses preuves en Italie

Les Bleus joueront dans l’immense stade de San Siro à Milan et contrairement au stade de France qui était aux trois-quarts vides jeudi dernier, les tifosis seront nombreux et bruyants. Il faut dire que le contexte est forcément moins anxiogène qu’à Saint-Denis. Bradley Barcola, Mickael Olise ou encore Warren Zaïre-Emery doivent aux supporters français une revanche, après avoir livré une prestation sans saveur face à Israël confirme le défenseur Lucas Digne.

"Il y a des points négatifs dans notre performance. On a la chance de rejouer dès ce dimanche dans un stade mythique et de montrer un autre visage", déclare-t-il au micro d'Europe 1. Une équipe de France qui tâtonne après le départ de la majorité de ses cadres champions du monde. Les derniers rescapés de l’aventure russe en 2018 sont N’Golo Kanté et Benjamin Pavard, Mbappé étant absent de ce rassemblement.

Pour Didier Deschamps, le chantier qui s’ouvre est immense, explique le consultant d’Europe 1, Alain Giresse. "Je pense qu'il faut se focaliser maintenant sur la recherche et la reconstruction d'une équipe, car on n'arrive pas à sortir un 11 performant. Je crois que Didier Deschamps est conscient de la situation. Il sait très bien malheureusement ce qu'il faut régler pour cette équipe." Après avoir été battus par les Italiens 3 buts à 1 au Parc des Princes en septembre dernier, les Français essayeront de s’imposer par 2 buts d’écart, afin de terminer premier de leur groupe de la Ligue des nations.