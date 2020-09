Ligue des nations : les Bleus battent la Suède 1-0 grâce à Mbappé

La France, en allant battre la Suède (1-0), et le Portugal, facile vainqueur de la Croatie (4-1), ont pris trois points précieux, samedi soir, dans le "groupe de la mort" de la 2e Ligue des nations de l'UEFA. De son côté dans le groupe 2, l'Angleterre a difficilement battu l'Islande (1-0).

Les champions du monde ont assuré l'essentiel

Les champions du monde en titre alignaient Adrien Rabiot (Juventus), après deux ans d'absence en sélection, et le jeune Dayot Upamecano (RB Leipzig) dans une défense centrale à trois éléments qui n'a pas été trop bousculée par les Suédois. Un but de Kylian Mbappé (41e), qui s'est lancé tout seul sur le côté gauche avant de tirer de près dans un angle fermé, a rassuré les Bleus juste avant la pause. Puis Didier Deschamps a assuré le résultat sans procéder à une revue d'effectif, et Antoine Griezmann s'est même offert le luxe de rater un penalty à la dernière seconde, suite à une faute sur Anthony Martial, en tirant au dessus.

Dans l'autre choc de ce groupe 3, le Portugal, vainqueur l'an dernier de la première édition de la Ligue des nations, était privé de Cristiano Ronaldo (infection au pied droit), face à des Croates sans Modric et Rakitic. Un superbe tir de Joao Cancelo (41e), au même moment que le raid victorieux de Mbappé pour les Bleus, a mis les Portugais sur des rails, puis Diogo Jota (58e), l'attaquant de Wolverhampton, a doublé la mise.

Le score aurait été bien plus lourd si les poteaux n'avaient pas sauvé trois fois le gardien croate Livakovic. Il l'a été, quand même, car Joao Félix, 20 ans, la nouvelle petite merveille portugaise (70e), et André Silva (90e+5) ont corsé la note. Les Croates, finalistes du dernier Mondial, ont sauvé l'honneur par Petkovic (90e+1).

L'Angleterre in extremis face à l'Islande

Dans les autres matches de cette soirée sans grosse surprise, l'Angleterre s'en est sortie in extremis face à l'Islande (1-0), l'une de ses bêtes noires, dans le groupe 2, grâce à un penalty transformé par le très utile Raheem Sterling (90e+1). Les Islandais auraient pu égaliser juste après, également sur penalty, mais Birkir Bjarnason a tiré au-dessus. Ils avaient prématurément éliminé les Lions anglais en 8e de finale de l'Euro-2016 en France.

Toujours dans le groupe 2, la Belgique a géré tranquillement cette reprise internationale et facilement battu le Danemark (2-0) grâce à un but du Lyonnais Jason Denayer (9e), son premier sous le maillot des Diables Rouges, puis un autre de Dries Mertens (77e), l'attaquant de Naples. Enfin, deux surprises relatives ont eu lieu en Ligue C : le modeste Luxembourg, en progrès, est allé gagner en Azerbaïdjan (2-1), alors que la Macédoine du Nord a battu l'Arménie (2-1). Il y a 55 pays engagés dans cette 2e Ligue des nations.