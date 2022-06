Ligue des nations : dernier examen piégeux face à la Croatie, pour des Bleus fatigués

Nouveau et dernier match pour les Bleus lors de la Ligue des nations. La France accueille la Croatie à 20h45 ce lundi au Stade de France. Le match se joue à guichets fermés devant 80.000 spectateurs. À première vue, c'est un match qui ressemble au dernier jour d’école. Celui où on joue aux cartes, où on regarde un film en attendant la sonnerie avec impatience. Le problème, c'est que l’équipe de France, bonnet d’âne de son groupe au coup d’envoi, s’est condamnée à une dernière interro surprise. Une bonne note ce lundi soir sous forme de victoire, et les vacances seront plus douces.

Au contraire, un nouveau faux pas, et la rentrée sera électrique. Capitaine pour la deuxième fois en une semaine, Presnel Kimpembe en est parfaitement conscient. "L'équipe de France ne devrait pas être à cette place-là de dernière. C'est une obligation de gagner pour ce très grand match", assure-t-il. "Ça nous tient à cœur de gagner cette grosse bataille."

Des Bleus essorés

Vaincre oui, mais avec quelles forces ? Les Bleus sont essorés au terme d’un exercice interminable. N'Golo Kanté, Raphaël Varane et Lucas Hernandez ont déjà quitté le stage. Trois joueurs n’ont pas participé au dernier entraînement dimanche soir. Karim Benzema s’est de son côté entraîné à part.

>> À RÉÉCOUTER - Ligue des nations : la compétition qui a du mal à passionner les foules

Heureusement, Kylian Mbappé, impérial à Vienne vendredi, est opérationnel malgré un genou douloureux. Il serre les dents et se dit prêt à jouer. Si l’équipe de France a des résultats de cancre en cette fin d’année, elle peut toujours compter sur son meilleur élève.