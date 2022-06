Ligue des nations : la France tenue en échec en Autriche (1-1)

L'équipe de France a été de nouveau tenue en échec en Ligue des nations, concédant le match nul en Autriche (1-1), vendredi à Vienne (groupe 1). Les Bleus, tenants du titre mais qui n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre dans cette compétition (2 nuls, 1 défaite), ont encaissé un but d'Andreas Weimann (37e) avant d'égaliser en toute fin de partie par Kylian Mbappé (83e).

Une attaque pas flamboyante

Cette saison, la France a encaissé au moins un but sur huit de ses douze rencontres. Et si elle a parfois réussi à renverser la tendance, comme lors du Final 4 de Ligue des nations en octobre face à la Belgique (3-2) et à l'Espagne (2-1), son attaque n'est pas aussi flamboyante au mois de juin.

"Quand il y a des buts encaissés, il y a des choses qu'on doit mieux faire dans l'alignement et la gestion de la profondeur. On ne l'a pas bien fait, cela se travaille", prévenait déjà Deschamps avant la rencontre contre la Croatie.

Les champions du monde français sont derniers de leur groupe avant d'accueillir la Croatie, lundi au Stade de France.