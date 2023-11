Ligue des champions : un PSG confiant face à un AC Milan à domicile

Le Paris Saint-Germain, qui enchaîne les victoires depuis la défaite à Newcastle, se déplace mardi dans l'antre de San Siro pour affronter l'AC Milan lors de la 4e journée de Ligue des champions, alors que les Milanais ont subi trois revers en quatre matchs.

D'après Alain Giresse, consultant Europe 1, Paris devrait s'imposer en Italie comme au match aller : "Il n'y a pas du tout de complexes à avoir face à un Milan qui a une grande notoriété au niveau de la Ligue des champions mais qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur".

Un club avec une grande histoire européenne

Néanmoins, l'AC Milan détient de l'expérience : sept Ligue des champions, 124 ans d'existence et un public exceptionnel. "C'est très chaud. Il y a évidemment 80.000 personnes et des tifosi prêts à les soutenir du début à la fin. C'est aussi un club qui a une grande histoire européenne. Il est capable de se révéler dans ce genre de très grand rendez-vous", confirme Vikash Dhorasoo, actuel consultant de la chaîne L'Equipe et de Canal+ Afrique, qui a porté les deux maillots.

Les coéquipiers d'Olivier Giroud restent sur leurs gardes car Kylian Mbappé est en grande forme. L'attaquant parisien a inscrit quatre buts en cinq matches, dont un face au gardien milanais et de l'équipe de France Mike Maignan.