Ballon d'or : ce n'est que partie remise pour Kylian Mbappé ?

Pas de Lionel Messi vendredi au Parc des Princes, avant la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Montpellier. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne présentera pas à ses anciens supporters son huitième Ballon d'or, obtenu lundi soir au théâtre du Châtelet. En revanche, Kylian Mbappé, troisième du concours 2023, sera bien sur la pelouse parisienne pour continuer à briller, et à rêver de ce prestigieux trophée.

Le numéro 7 du PSG en est déjà à 12 buts en 12 matches avec son club. Des statistiques soignées et pour Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), Kylian Mbappé mérite le Ballon d'or. "Par ce qu'il fait et la façon dont il pèse sur les matches, le nombre de buts qu'il marque... Même en finale de Coupe du monde, il a changé le cours du match, même si on ne gagne pas à la fin", rappelle-t-il dans l'émission Le studio des légendes sur Europe 1.

Luis Enrique voit en Kylian Mbappé le prochain lauréat

Le patron du foot français appuie : "Il faudra bien qu'à un moment, le fait qu'il soit le meilleur joueur du monde se traduise par un trophée". Un sentiment partagé par l'entraîneur de Kylian Mbappé au PSG, Luis Enrique, qui voit en son attaquant vedette le prochain Ballon d'or.

Mais pour soulever ce magnifique trophée, la superstar en concurrence avec le redoutable norvégien de Manchester City, Erling Haaland, devra espérer un excellent parcours des Bleus en Allemagne lors du prochain Euro, et du PSG en Ligue des champions ainsi qu’en Ligue 1.