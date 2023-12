Pascal Praud et vous - Ligue des champions : «Une chance incroyable !», Jacques Vendroux réagit au tirage au sort du PSG

Le PSG sait désormais à quoi s'attendre pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens affronteront les Espagnols de la Real Sociedad entre février et mars, et évitent entre autres de gros calibres européens à l'instar de Manchester City ou du Bayern Munich. "Une chance incroyable !", réagit Jacques Vendroux, après le tirage au sort, dans l'émission Pascal Praud et vous. "Ils ont échappé à tout. C'est le club le plus 'faible' que le Paris Saint-Germain va rencontrer", affirme-t-il sur Europe 1.