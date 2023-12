Ligue Europa : le Shakhtar pour l'OM, du très lourd pour Rennes... Découvrez le tirage au sort des barrages

Les adversaires des clubs français en barrage de la Ligue Europa sont connus. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi matin au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, dans la foulée de celui des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'opposition la plus délicate à négocier sera pour le Stade Rennais, qui affrontera l'AC Milan, demi-finaliste de la Ligue des champions la saison passée. L'opération ne sera pas aisée non plus pour Toulouse qui hérite du Benfica Lisbonne.

Tirage (un peu) plus clément pour le RC Lens, reversé en C3 après sa campagne très honorable en Ligue des champions. Les Sang et Or défieront les Allemands de Fribourg, actuels 6e de Bundesliga et qui avaient mis au supplice le FC Nantes lors de la précédente édition de la Ligue Europa (victoire 2-0 à domicile puis 4-0 à la Beaujoire).

Confrontation aussi abordable que piégeuse pour l'OM

L'Olympique de Marseille, deuxième de son groupe de C3 après sa défaite à Brighton lors de l'ultime journée (1-0), évite lui aussi le pire. Les hommes de Gennaro Gattuso affronteront les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, dont les matches à domicile sont délocalisés en Pologne, en raison de l'invasion russe. Ce qui ne les avait pas empêchés de décrocher une victoire de prestige face FC Barcelone lors des phases de poule de la Ligue des champions (1-0).

Dans les autres confrontations, le Feyenoord Rotterdam sera opposé à l'AS Roma, les Young Boys de Berne au Sporting Portugal, Braga à Qarabag et Galatasaray au Sparta Prague. La finale aura lieu à l'Aviva Stadium de Dublin le 22 mai 2024. La saison dernière, c'est le FC Séville qui avait triomphé, en battant l'AS Roma aux tirs au but.