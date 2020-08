Ligue des champions : Tony Parker "croit à un exploit" de l'OL contre le Bayern Munich

INTERVIEW

Il vient apporter sa patte, et peut-être déjà son mojo : Tony Parker, légende du basket français, a été nommé en juillet au conseil d'administration d'OL Groupe, l'instance de gouvernance de l'Olympique Lyonnais. Hasard ou coïncidence : c'est quand Parker, habitué à gagner des titres sur les parquets de NBA, arrive que Lyon réalise son plus beau parcours européen. L'OL affronte mercredi soir le Bayern Munich en Ligue des champions pour une place en finale (21h). Et Tony Parker y croit : "On a envie de continuer à rêver, de croire à un autre exploit", s'enthousiasme-t-il au micro d'Europe 1.

"Pour le foot français c'est juste énorme"

Président de l'ASVEL, le club de basket de Lyon-Villeurbanne, Tony Parker s'est rapproché de l'Olympique Lyonnais ces dernières années en même temps que les deux entités sportives mettaient en place des synergies (l'OL est actionnaire de l'ASVEL et va financer sa nouvelle salle de basket). Au point qu'il se murmure que l'ancien capitaine de l'équipe de France, très actif depuis sa retraite sportive en 2019, pourrait succéder un jour à Jean-Michel Aulas, l'omniprésent président de l'OL…

"Je suis très content pour Jean-Michel Aulas, pour l'équipe et pour le club… je peux dire 'pour nous' même maintenant !", se réjouit Tony Parker. Il loue le parcours européen de l'OL : "Il faut apprécier ces moments-là, c'est pas tous les jours que tu vas en demi-finale de la Ligue des champions. Sortir la Juve et Manchester City, c'est quand même quelque chose. C'est un exploit !", salue l'ancien champion NBA. "Pour le foot français c'est juste énorme."