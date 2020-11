Ligue des champions : sans Neymar ni Mbappé, le PSG joue gros à Leipzig

Le PSG n'a déjà pas le droit à l'erreur. Les Parisiens se déplacent mercredi soir sur la pelouse du RB Leipzig, lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, avec l'obligation d'obtenir un résultat pour ne pas compromettre leur qualification pour les huitièmes de finale. Avec trois points chacun, les deux équipes sont en effet à la lutte pour un des deux tickets pour la suite de la compétition.

Mais cette rencontre, qui aura également des airs de revanche quelques mois après la demi-finale largement remportée par le PSG lors de la dernière édition (3-0), s'annonce délicate pour les champions de France. Pour ce choc, le coach allemand Thomas Tuchel va en effet devoir composer sans ses deux stars Kylian Mbappé et Neymar, tous deux blessés, tout comme l'attaquant argentin Mauro Icardi.

Mbappé, une nouvelle tuile pour le PSG

Depuis sa reprise le 10 septembre, à peine 18 jours après la finale de Ligue des champions perdue à Lisbonne, le PSG a déjà disputé 12 rencontres, plus trois rendez-vous en sélection pour ses internationaux. Soit un match tous les 3,6 jours en moyenne. Conséquence : les blessures s'accumulent. Neymar s'est d'abord blessé la semaine dernière, lors de la victoire sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir (2-0). Touché aux adducteurs, la star brésilienne ne sera de retour que le 20 novembre prochain. Kylian Mbappé, qui a marqué ce week-end contre Nantes (3-0), a également déclaré forfait en raison d'une gêne aux ischio-jambiers. Ajoutez à cela l'absence de l'attaquant Mauro Icardi, qui se plaint toujours du genou, et vous obtenez un secteur offensif largement déplumé.

"Ce n'est certainement pas le plus mauvais moment pour jouer le Paris SG, mais nous avons aussi plusieurs blessés. Evidemment, ça n'est pas un désavantage pour nous que Mbappé et Neymar ne jouent pas, ce sont des joueurs fantastiques", a commenté l'entraîneur de Leipzig Julian Nagelsmann. "Mais le PSG a d'autres très bons joueurs, que beaucoup d'équipes en Europe aimeraient avoir dans leurs rangs", a nuancé le jeune coach allemand.

Sans ses deux stars, les Parisiens avaient terrassée le Real

Thomas Tuchel va donc devoir imaginer une organisation offensive sans ses deux stars. "On va essayer de faire un match comme une équipe, faire plus d'efforts comme une équipe. On doit grandir ensemble dans cette situation", a-t-il sobrement déclaré en conférence de presse. L'entraîneur allemand pourra en tout cas compter sur Angel Di Maria, si souvent précieux et décisif en Ligue des champions. Il devrait également aligner en attaque l'Espagnol Pablo Sarabia et le jeune Italien Moise Kean, auteur d'un doublé à Istanbul il y a une semaine et qui a déjà réussi son intégration depuis son arrivée cet été.

Les Parisiens pourront s'appuyer sur l'exemple de l'an passé, quand ils avaient passé avec brio leur premier test de la saison sans Neymar ni Mbappé. Le PSG avait lancé sa campagne 2019-2020 historique par une démonstration de force face au Real Madrid (3-0) en poules, au cours d'une soirée où Idrissa Gueye et Angel di Maria, tous deux présents contre Leipzig, avaient brillé. S'ils avaient la bonne idée de refaire le coup, leur entraîneur Thomas Tuchel ne s'en plaindrait pas.