Football : Moise Kean, le nouveau prodige du PSG

Il a seulement 20 ans, mais pourrait bien être en train de se faire un nom au Paris Saint-Germain. Lui, c'est Moise Kean. Arrivé en toute fin du mercato, l'international italien s'est rapidement adapté. Au cours des derniers jours, il a inscrit deux buts en championnat face à Dijon, puis deux autres en Ligue des champions contre Istanbul Basaksehir. Et il devrait de nouveau débuter ce samedi à 21 h sur la pelouse du FC Nantes pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1.

Pas choisi pas Tuchel

Au détour d'une interview donnée au site internet du PSG, tout le monde a découvert avec surprise que Moise Kean parlait un français impeccable, à commence par son entraîneur Thomas Tuchel. Cette maîtrise du français a peut-être aidé l'attaquant, né de parents originaires de Côte d'Ivoire, à s'intégrer en un temps record.

Ce n'était pourtant pas gagné. Recrue surprise, Kean est un coup de dernière minute signé du directeur sportif Leonardo. Il n'a pas été choisi par l'entraîneur Thomas Tuchel. Mais il lui a montré qu'il avait toute sa place au sein du groupe. "La meilleure chose pour être intégré dans le groupe, le vestiaire, pour un attaquant, c'est de marquer. Il l'a fait. Ça aide beaucoup. C'est la meilleure chose pour lui et pour tout le monde. Le plus important est qu'il continue de mettre de l'intensité parce qu'il en a la capacité physique et ça une grande influence dans notre jeu. Il doit continuer comme ça", explique Thomas Tuchel.

Son principal concurrent, Mauro Icardi, toujours blessé

Moise Kean aura justement l'occasion de poursuivre sur sa lancée ce samedi soir contre Nantes, puisque son principal concurrent, l'Argentin Mauro Icardi, est toujours blessé, tout comme Neymar. Touché aux adducteurs, ce dernier ne devrait pas revenir avant la fin novembre.