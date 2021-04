Ligue des Champions : quel effectif pour le PSG mardi soir face au Bayern ?

C'est un match capital pour le Paris Saint-Germain, qui n'est plus qu'à quatre rencontres de son objectif ultime : remporter la Ligue des Champions. En quarts de finale aller, mercredi dernier à Munich, les Parisiens ont pris une option sur la qualifications (3-2). Il faut désormais confirmer mardi, à 21 heures au Parc des Princes. Reste à savoir avec quelle équipe. Les hommes forts du match en Allemagne, Keylor Navas, Kylian Mbappé et Neymar seront bien de la partie, contrairement à Marquinhos. Quid des joueurs testés positifs au Covid-19 la semaine dernière ? Europe 1 fait le point.

Marquinhos "ne sera pas là"

Il y a d'abord le joueur à propos de qui tous les supporters parisiens retenaient leur souffle : le défenseur brésilien Marquinhos, blessé juste après son but à Munich et engagé dans une véritable course contre la montre pour être présent sur la pelouse, mardi soir. Mais l'espoir s'est finalement éteint lundi après-midi pour le capitaine du PSG, qui souffre d'une lésion à l'adducteur, censée l'éloigner des terrains pour trois semaines.

"J'ai regardé l'endroit où il se touchait, avec les gros plans [au moment de sa blessure, ndlr], ça n'est pas seulement l'adducteur c'est l'attache de l'adducteur, et c'est beaucoup plus lent que quand c'est dans le corps du muscle", commente Guy Roux, consultant football d'Europe 1. "Il ne sera pas là, alors que c'est leur meilleur joueur, le plus régulier en dehors du gardien de but."

Verratti et Florenzi négatifs au Covid

Quid, justement, de Keylor Navas, décisif face à Barcelone en huitième de finale, et à nouveau lors du match aller ? Sorti à la pause par précaution face à Strasbourg, ce week-end en Ligue 1, il devrait tenir sa place dans les buts, mardi soir. Autre bonne nouvelle pour Paris : les tests Covid des italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont négatifs, ils postulent donc tous les deux pour le match.

>> Le quart de finale retour PSG-Bayern Munich est à suivre mardi soir sur Europe 1, dès 20 heures et jusqu'à 23h30 pour une soirée spéciale

Ajoutez à cela la présence de l'Argentin Leandro Paredes, excellent en Alsace - mais suspendu au match aller -, et le PSG semble pouvoir aborder avec sérénité l'immense défi qui l'attend contre le Bayern.