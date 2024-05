Ligue des champions : pourquoi l'arbitre de PSG-Dortmund a fondu en larmes à la fin de la rencontre

Ils peuvent adopter une attitude austère, voire martiale, mais, parfois, les émotions prennent le pas. Mardi soir, Daniele Orsato, l'arbitre italien de la demi-finale retour de Ligue des champions perdue par le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund (0-1) a fondu en larmes après avoir donné le coup de sifflet final.

Sur une photo partagée sur X par l'ancien arbitre Manuel Gräfe, on peut voir l'officiel transalpin essuyer ses yeux humides, alors que les Allemands célébraient leur qualification en finale et que les Parisiens rentraient au vestiaire, tête basse. Très ému, Daniele Orsato prend certainement conscience, à cet instant, qu'il vient de diriger le dernier match de Ligue des champions de sa carrière. Âgé de 48 ans, il prendra sa retraite à l'issue de l'Euro 2024.

#PSG#Orsato in Tränen nach Ende, weil es gleichzeitig sein letztes #UCL Spiel war,da nach der #EURO2024 Schluss sein soll. Die (z.T.unsinnigen+ übertriebenen) Tests zu bestehen im Alter nicht einfacher,aber er ist einer von nur noch wenigen absoluten Top-SR+sollte weitermachen! pic.twitter.com/kmaxdcyMJZ — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) May 8, 2024

Cinq clubs français arbitrés en Ligue des champions

Visage bien connu des amateurs de ballon rond, le Transalpin a arbitré, au total, 55 matches dans la plus prestigieuse des compétitions de club. Il fut notamment au sifflet de la finale de 2020, disputée à Lisbonne, et à huis clos - Covid oblige - entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Il dirige son premier match de C1 le 18 septembre 2012 lors d'un Dinamo Zagreb-FC Porto et aura croisé la route de plusieurs clubs français dans la compétition, notamment Montpellier cette année-là, mais aussi l'AS Monaco en 2017, l'Olympique lyonnais en 2018 et 2019, l'Olympique de Marseille en 2020 et Lille en 2021. En revanche, il n'aura arbitré aucun club tricolore lors des 16 matches de Ligue Europa dont il a eu la charge. Daniele Orsato fut également au sifflet de trois rencontres lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dont la demi-finale entre l'Argentine et la Croatie.

Au niveau national, il compte 288 apparitions en Serie A, le championnat de première division italienne. Il y dirige son premier match le 17 décembre 2006 lors d'un Sienne-Atalanta. En 602 matches toutes compétitions confondues, il aura distribué 2.817 cartons jaunes et 83 cartons rouges. Un total encore susceptible d'évoluer dans les prochaines semaines, ses dernières dans le monde de l'arbitrage. Du moins, sur le terrain.