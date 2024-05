Euro-2024 : les équipes qualifiées pourront compter de 23 à 26 joueurs

Le Comité exécutif de l'UEFA a autorisé les 24 équipes qualifiées pour l'Euro-2024 à élaborer des listes comptant entre 23 et 26 joueurs, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier. Tous les joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match, contrairement à l'Euro-2021, première compétition internationale avec des listes élargies en raison de la pandémie de Covid-19, durant lequel trois des 26 joueurs appelés devaient rester en tribunes, a indiqué la même source.

Cette décision suit la recommandation de la commission des compétitions de l'UEFA, présidée par le patron de la Fédération française de football Philippe Diallo.

Didier Deschamps prêt à "s'adapter"

Interrogé par l'AFP avant la décision de la Confédération européenne, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps avait pesé le pour et le contre d'une telle mesure, tout en indiquant qu'il s'y adapterait. "Si je prends 26 joueurs, c'est que j'estimerai que c'est utile pour l'équipe de France. M'adapter, c'est mon maître-mot. Je vais donc m'adapter aux décisions prises et à d'autres paramètres. Je ne suis pas un anti 24, 25 ou 26 joueurs", avait expliqué le technicien.

"Les statistiques montrent qu'en moyenne, dans une grande compétition, quatre joueurs ne jouent pas du tout et deux ou trois jouent dix minutes, maximum. C'est une moyenne sur toutes les équipes nationales, pas seulement la France. Passer à 26 juste pour remplir des cases ne m'intéresse pas. Je ne vais pas non plus faire le malin et prendre 23 joueurs pour ensuite me retrouver en difficulté parce que je n'en aurai pas pris assez", avait complété Deschamps.