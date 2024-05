Ligue des champions : les supporters parisiens dépités après la défaite du PSG face à Dortmund

Un nouveau grand regret dans l'histoire européenne du club de la capitale, qui ne jouera pas une seconde finale. Le Paris Saint-Germain a été battu une nouvelle fois par Dortmund mardi (1-0) et éliminé en demi-finale de Ligue des champions, aux portes de la finale à Wembley. Une déception immense pour les 48.000 supporters qui ont électrisé le Parc des Princes.

"Je pensais quand même qu'on allait pouvoir retourner le résultat"

Un match raté et une élimination aux portes de la finale contre un adversaire a priori plus faible. La colère est immense pour Jad. "On fait une prestation légendaire contre le Barça, on sort le Barça pour jouer comme ça contre Dortmund ! Encore contre le Real, le Bayern, contre City, mais là, on perd contre Dortmund !", s'emporte-t-il.

Plus que de l'énervement, c'est surtout de la déception que ressent Tom, visage fermé, qui croyait dur comme fer à la qualification. "Je m'attendais à un match compliqué, mais je pensais quand même qu'on allait pouvoir retourner le résultat. Franchement, je suis un peu déçu. Et puis je me disais que c'était peut-être l'année pour le faire avant le départ de Mbappé, ça aurait pu être beau", regrette-t-il.

Mbappé pointé du doigt par les supporters

Mbappé n'est pas épargné par les supporters. Pour Théo, écharpe du PSG autour du cou, la star française a été plus que décevante. "Mbappé a fait quelques bonnes actions, mais il ne se donne pas. Et j'ai l'impression qu'il n'aime pas ce maillot, qu'il n'aime pas cette ville, qu'il n'aime pas son club. Dans le match aller, Füllkrug, il a couru 13 kilomètres, Mbappé il en a couru neuf alors qu'ils sont au même poste, pour moi, c'est un manque de respect", lance-t-il. Il espère que le départ de la star, cet été, permettra à l'équipe de retrouver un nouveau souffle dès la saison prochaine.