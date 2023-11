Ligue des champions : pas le droit à l'erreur pour le PSG face à Newcastle

Après la débâcle au match aller dans le St-James Park de Newcastle (4-1), le Paris Saint-Germain veut prendre sa revanche ce mardi soir au Parc des Princes (coup d'envoi à 21 heures). Deuxième de son groupe de Ligue des champions, Paris a tout intérêt à s’imposer pour éviter de compromettre ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé comptent deux défaites dans cette phase de poule, contre Newcastle et Milan, une première depuis l’arrivée des Qataris. Cette rencontre face aux Anglais est donc une question d’honneur, mais aussi de survie dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, parce qu'en cas de défaite, le PSG ne serait alors plus maître de son destin malgré un dernier match prévu dans le bouillant stade de Dortmund dans 15 jours.

"Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas gagner", estime Bernard Lama

Les Parisiens évolueront sans leur capitaine habituel, Marquinhos, et sans leur pépite Warren Zaïre-Emery, blessé avec l'équipe de France face à Gibraltar. Cela n'empêche pas l'ancien gardien du club, Bernard Lama, d'être confiant. "Un PSG à son maximum est encore aujourd'hui meilleur que Newcastle. Il y a plus de talent au Paris Saint-Germain, de plus en plus de maîtrise. Des joueurs se libèrent, donc je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas gagner ce match", estime l'ex-international au micro d'Europe 1.

D’autant que les Parisiens continuent de briller en Ligue 1 : sept victoires et un nul en huit matches, 24 buts inscrits, cinq encaissés. L’un des rivaux pour le titre dans le championnat de France, l'AS Monaco, a été balayé 5-2 vendredi dernier. Kylian Mbappé est le "Monsieur un but par match", avec 16 réalisations en 16 rencontres depuis le début de la saison. Ousmane Dembélé, toujours intenable balle au pied, a enfin marqué avec Paris. Prudence tout de même pour les Parisiens, Newcastle s’est offert une victoire de prestige face à Chelsea le week-end dernier.