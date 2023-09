Ligue des champions : elle ne doit pas être une «obsession» selon Marquihnos en vue du PSG-Dortmund

Le club du Paris Saint-Germain se prépare à faire face à Dortmund ce mardi soir et, dans la foulée, se reprendre de sa défaite contre Nice le week-end dernier. Paris espère toujours gagner la Ligue des champions, même si ses dirigeants le crient beaucoup moins fort. En effet, depuis le rachat du PSG par les Qataris en 2011, l’objectif est clair : remporter le trophée.

"La Ligue des champions n’est pas une obsession"

Si la capitale a failli réaliser ce rêve il y a trois ans en atteignant la finale, le club a encore déçu dernièrement. Les Parisiens ont été éliminés ces deux dernières saisons dès les huitièmes de finales. Alors cette saison, les dirigeants optent pour un changement de cap. Ces derniers souhaitent afficher plus de modestie en interdisant aux joueurs de se focaliser uniquement sur la Ligue des champions. Un discours également repris dans le vestiaire, notamment par le capitaine Marquinhos. "La Ligue des champions n’est pas une obsession, ce n'est pas une pression. On a des compétiteurs, nous, on veut arriver tout en haut et on a cette volonté", explique-t-il. "C'est le travail, c'est le quotidien, c'est le terrain qui va parler", conclut-il.

Mais le PSG n’abandonne pas pour autant ses grandes ambitions et les arrivées de Dembele et Kolo Muani notamment, en sont la preuve. De toute façon, le PSG n'aura pas le droit à l'erreur, héritant d'un groupe difficile ce mardi soir, mais aussi l'AC Milan et le riche Newscastle. Il est donc temps pour Kylian Mbappé, à qui l'on doit sept buts en seulement quatre matchs, de montrer la voie.