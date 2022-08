Ligue des Champions : Monaco entame son parcours du combattant contre le PSV Eindhoven

Alors que la Ligue 1 ne reprend officiellement que vendredi, un premier club français dispute d'ores et déjà un match officiel ce mardi soir. Troisième en championnat la saison passée, l'As Monaco entame son périple en Ligue des Champions. Le club de la Principauté affronte dans son stade Louis II les Néerlandais du PSV Eindhoven dans le cadre du troisième tour préliminaire. Les Monégasques auront deux tours à passer avant de pouvoir rejoindre le PSG et l’OM en phase de groupes.

Le précédent douloureux du Shakhtar Donetsk

Une première rencontre cruciale pour l'As Monaco, d’autant plus que les Monégasques ont raté la 2e place sur le fil lors de la dernière journée de championnat en se faisant égaliser à la dernière seconde. Ce but encaissé a signifié pas de qualification directe en Ligue des Champions, mais un mini-parcours du combattant en plein été… comme l’an passé où l’ASM avait chuté en barrage contre le Shakhtar Donetsk.

Le défenseur Axel Disasi ne l’a pas oublié. Il aborde le rendez-vous de ce soir face au PSV avec une forte envie de revanche : "On est des compétiteurs. On veut se racheter et évoluer dans la plus belle des compétitions européennes. Il faut se concentrer sur nous en utilisant l'expérience de la saison passée", a-t-il expliqué en conférence de presse d'avant match.

Un parcours qui avait impacté le début de saison de l'As Monaco l'an dernier

Cette élimination l’été dernier face au Shakhtar Donetsk avait fragilisé la position de l’entraîneur de l’époque, Niko Kovac. Le Croate a été remplacé cet hiver par le Belge Philippe Clément. Le technicien flamand, réputé pour son jeu offensif développé notamment à Bruges, vit sa première expérience à l’étranger.

Il n’entend pas renier ses principes malgré la pression, quel que soit l’adversaire : "Contre le PSG ou l'OM, on a toujours joué pour gagner. Pour moi, c'est une chose importante parce que je veux une équipe de gagnants. Nous attaquons avec tous nos joueurs".

Un jackpot financier en jeu

La participation à la phase de poules de Ligue des Champions est un véritable jackpot pour les clubs. Certes, Monaco, qui vient de vendre sa pépite Aurélien Tchouameni au Real Madrid pour 100 millions d’euros, n’est pas le plus à plaindre, mais cette présence dans la cour des grands est fondamentale pour la suite d’un projet qui fait bien des envieux en Europe.