Football : l'OM s'incline à domicile contre Francfort en Ligue des champions

Décidément, l'OM n'y arrive pas en Ligue des champions. Trop brouillon, les Marseillais se sont inclinés à domicile sur un but opportuniste de Jesper Lindstrom (43e) qui a profité d'une mauvaise intervention de Valentin Rongier. L'OM voit déjà la qualification pour les huitièmes se compliquer. Dominateurs, les Olympiens ont cruellement manqué d'efficacité et de justesse technique pour espérer meilleur résultat.

Notamment en seconde période où Igor Tudor a revu toute sa ligne offensive de façon à redynamiser une formation encore sonnée par l'ouverture du score concédée juste avant la pause. Dans le sillage d'un Amine Harit très en jambe, les Phocéens ont fait parcourir de nombreux frissons dans la défense allemande mais sans parvenir à faire trembler les filets. L'occasion la plus franche intervient à la 66e minute avec ce tir de Valentin Rongier, quasiment à bout portant, dévié par Kevin Trapp.

16 défaites sur les 17 derniers matchs de C1

"C'est une déception, mais on ne peut pas toujours être déçus. On a montré un beau visage mais la première période n'a pas été suffisante. En seconde période, on a essayé de pousser pour revenir au score mais il a manqué ce dernier geste, ce but pour être récompensé. Il ne faut pas tout jeter non plus, il va falloir continuer à bosser", a résumé le milieu Jordan Veretout au micro de Canal +.

Avec cette 16e défaite sur ses 17 derniers matches de C1, l'équipe olympienne se retrouve dernière du groupe D (0 pt) et mal engagée avant une double confrontation contre le Sporting Portugal (1er, 6 pts), tombeur de Tottenham mardi avec deux buts en toute fin de match (90e, 90e+3). La semaine dernière, l'OM avait entamé cette campagne de C1 par un revers sur la pelouse de Tottenham (2-0).