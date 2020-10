Ligue des champions : le match raté de l’OM et d’André Villas-Boas

L’avenir européen de l’OM s’obscurcit déjà. Lourdement battu par Manchester City au stade Vélodrome (3-0), les Marseillais ont concédé une deuxième défaite en deux rencontres de Ligue des champions, au terme d’une prestation une nouvelle fois insipide. Déjà peu inspirés face à l’Olympiakos la semaine dernière, les Phocéens ont étalé leurs limites du moment, ne parvenant quasiment jamais à inquiéter les Cityzens. Les consultants d’Europe 1 ont expliqué cette déconvenue autant par les faiblesses de l’effectif que par les choix de l’entraîneur André Villas-Boas, dans le débrief du match.

"André Villas-Boas a tenté un coup tactique, il a perdu"

André Villas-Boas avait décidé d’innover avec un 11 de départ inhabituel, en 5-3-2 avec Dimitri Payet et Dario Benedetto sur le banc. Malgré cette défense renforcée, les Marseillais n’ont tenu que 18 minutes avant de concéder l’ouverture du score, suite à une grosse erreur de relance du milieu de terrain Valentin Rongier. "Il a tenté un coup tactique, il a perdu. Quand tu joues à cinq derrière et que tu dois faire 70 mètres pour marquer en contre-attaque, ce n’est jamais simple. Son coup tactique n’a pas fonctionné, le premier fautif c’est l’entraîneur", a jugé Reynald Pedros.

"Des joueurs n’étaient pas à leur poste et découvraient le 5-3-2. Il a mis une équipe déséquilibrée et désorganisée par les changements de poste, et c’est surprenant qu’il n’ait pas fait de changements plus tôt (le premier changement a été effectué à la 64e minute). Offensivement c’était pauvre"¸ a également déploré l’ancien joueur de l’équipe de France. L’OM ne s'est en effet créé aucune occasion nette, ne mettant quasiment jamais en danger Manchester City.

"Quel joueur de l’OM peut être dans un grand club européen ?"

Guy Roux a également critiqué les choix de l’entraîneur portugais, tout en pointant du doigt les faiblesses de l’effectif marseillais. "On est à la 8e journée de Ligue 1, André Villas-Boas doit mettre son équipe habituelle. Avec Zizou, Marseille n’aurait pas gagné quand même parce qu’ils ont un effectif trop inférieur à Manchester City, mais ils n’auraient pas fait un match comme ça", a ironisé le légendaire ex-coach de l’AJ Auxerre.

"Villas-Boas a voulu faire la tactique de Lyon", a ajouté le journaliste de France Football Nabil Djelitt, en référence au quart de finale de Ligue des champions remporté l’été dernier par l’OL face à Manchester City (3-1). "Sauf qu’à Lyon il y a Aouar, Depay et Guimaraes, des joueurs qui peuvent être dans des effectifs de très bons clubs européens. Quel joueur de l’OM peut être dans un grand club européen ?", a demandé le journaliste. Poser la question, c’est déjà y répondre...