EN DIRECT - Ligue des champions : suivez Marseille-Manchester City

Un exploit ou rien. L'OM, battu dans les derniers instants à l'Olympiakos (0-1), doit impérativement faire un résultat contre Manchester City mardi soir (21h) lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Une deuxième défaite en deux matches pourrait en effet signifier la fin des rêves phocéens de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais les Marseillais, qui viennent de battre Lorient le week-end dernier (1-0), auront fort à faire face à Manchester City, l'un des favoris de la compétition. Suivez en direct la rencontre sur Europe1.fr.

OM - Manchester City : coup d'envoi à 21h

Le point sur la compo' de l'OM : Payet et Benedetto sur le banc et un schéma en 5-3-2 ! André Villas-Boas a pris des décisions fortes en mettant sur le banc Dimitri Payet et Dario Benedetto, en méforme depuis le début de la saison. Le coach portugais a également décidé d'innover tactiquement avec un 5-3-2, pour renforcer sa défense. Rongier, Kamara et Cuisance seront alignés au milieu, en soutien d'un duo d'attaque composé de Thauvin et Radonjic.

Le point City : un début de saison (très) compliqué. Si l'OM n'est pas dans une forme resplendissante, Manchester City peine également depuis le début de la saison. Les hommes de Pep Guardiola ont concédé le nul sur la pelouse de West Ham (1-1) le week-end dernier et ne sont actuellement que 13e de Premier League, très loin des objectifs du richissime club possédé par un fond d'investissement d'Abu Dhabi. Les Skyblues inquiètent principalement en défense, malgré les recrutements cet été des centraux Ruben Dias (portugais) et Nathan Aké (néerlandais). Manchester City reste malgré tout grand favori de cette rencontre.

Le point OM : une victoire à Lorient, mais... En Ligue 1, l'OM reste sur deux victoires d'affilée face à Bordeaux (3-1) puis à Lorient (1-0) le week-end dernier. Les Phocéens se retrouvent désormais à la quatrième place, à égalité de points avec le troisième Rennes (15 pts). Mais les Marseillais ont toujours autant de mal à créer du jeu et n'ont pas vraiment rassuré leurs supporters. La semaine dernière, ils avaient énormément subi sur la pelouse de l'Olympiakos et ne s'étaient créés que peu d'occasions. Mais Manchester City n'est pas invincible, comme l'a prouvé Lyon en quarts de finale de la Ligue des champions l'été dernier (victoire 3-1 des Lyonnais).

Le point sur le groupe : Marseille déjà dans le dur. L'OM a été douché la semaine dernière sur la pelouse de l'Olympiakos, avec une défaite concédée dans les ultimes minutes (1-0) après une prestation inquiétante. Manchester City a de son côté pris le dessus sur le FC Porto (3-1), pour prendre les commandes du groupe C. Les hommes d'André Villas-Boas n'ont donc pas le droit à une nouvelle erreur, pour le grand retour du stade Vélodrome en Ligue des champions après sept ans d'absence. Lisez ici notre présentation de ce match déjà crucial.