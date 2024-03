Ligue des champions : en plein psychodrame Mbappé, le PSG joue son avenir face à la Real Sociedad

C’est un bras de fer qui empoisonne le quotidien du PSG et fragilise le club parisien, à quelques heures du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad. Lors du match contre Monaco (0-0), Luis Enrique a fait jouer de façon parcimonieuse Kylian Mbappé. Une habitude désormais depuis que ce dernier a annoncé vouloir quitter le club à la fin de la saison.

À la mi-temps du match contre le club monégasque, alors que le PSG peinait à faire la différence contre le club monégasque (0-0), l’entraineur espagnol a sorti sa meilleure gâchette, auteur de 32 buts cette saison. Vexée, la star a contourné la pelouse et n’a pas rejoint ses coéquipiers sur le banc de touche. L'international français est même allé s’assoir en tribune à côté de sa maman.

Début de détente entre Luis Enrique et Kylian Mbappé ?

C’est lors d’un tête-à-tête que les deux hommes ont pu faire descendre la pression. Samedi dernier, lors du décrassage, Luis Enrique et Kylian Mbappé ont pu se parler. D’après une source proche du dossier, le technicien et son meilleur buteur ont eu un échange positif. Réconciliation de circonstance ou paix durable ? À quelques heures d'un rendez-vous capital, le PSG ne peut de toute façon pas se passer du meilleur artificier de l’histoire du club.

Une faute professionnelle de Luis Enrique, selon Guy Roux

Malgré les deux buts d’avance du PSG pour ce match retour de Ligue des champions, le club parisien reste sur ses gardes et pourra s’appuyer sur Kylian Mbappé. De toute façon, l’entraineur du club parisien a tout intérêt à mettre de l’eau dans son vin, tacle le consultant historique d’Europe 1, Guy Roux, au micro de Jacques Vendroux dans Le studio des légendes. "Après avoir perdu deux plumes (Messi et Neymar), le PSG commence à abimer la plus belle plume qui lui reste. Pourtant, il le sait depuis le début que Mbappé va partir", lance-t-il.

Sur Europe 1, Guy Roux s’étonne du management radical du technicien espagnol et préconise à la place une câlinothérapie : "Luis Enrique aurait dû le prendre sous son bras, lui faire quelques bisous, lui dire qu’il compte sur lui ! Pour moi, c’est une faute professionnelle !" Cette faute professionnelle, selon Guy Roux, pourrait être pardonnée en cas de qualification, d’autant que Paris bute sur les huitièmes de finale depuis deux ans (Bayern Munich et Real Madrid).

Malgré ce psychodrame Mbappé et quelques déboires à l’extérieur cette saison à Newcastle (défaite 4-1) et Milan (défaite 2-1), les Parisiens sont largement favoris face à la Real Sociedad. Le club espagnol, 7ᵉ de son championnat, n’a gagné que deux fois lors de ses dix derniers matches. Kylian Mbappé pourrait en profiter pour qualifier le PSG ce mardi soir et briller en Espagne, sa probable future destination en juin prochain, lui qui est dans le viseur du Real Madrid.