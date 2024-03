Le PSG, à la veille d'une soirée capitale en Ligue des champions

Semaine décisive pour le PSG. Les Parisiens s’envolent ce lundi pour le Pays-Basque espagnol. Les joueurs de Luis Enrique affrontent mardi soir la Real Sociedad en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Après leur victoire 2-0 à l'aller, les coéquipiers de Kylian Mbappé espèrent valider leur billet pour la suite d’une compétition primordiale.

Pression maximale sur le PSG

Après deux échecs consécutifs en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et le Bayern Munich, le club de la capitale ne peut subir un troisième affront. Qui plus est face à un adversaire plus abordable, battu au match aller 2-0 dans une compétition que les Qataris cherchent à tout prix à remporter.

"Quand on raisonne PSG sur ses objectifs sportifs, évidemment, c'est la Ligue des champions avant tout. Le championnat, on peut considérer que c'est celui-là sera atteint. La saison du PSG va se déterminer en fonction de cette rencontre qu'il y aura demain", rappelle le consultant d'Europe 1, Alain Giresse.

Vers un 12e titre de Ligue 1

Bien sûr, le PSG file vers un 12ᵉ titre de Ligue 1. Il y a aussi la coupe de France : Paris affrontera Nice en quarts de finale. Mais les décideurs qataris veulent absolument gagner la Ligue des champions, eux qui ont été doublés dans cette quête par les propriétaires émiratis de Manchester City, tenants du titre, avant de perdre Kylian Mbappé en fin de saison. C'est sans doute l'année où jamais pour atteindre le Graal.