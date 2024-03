PSG-Monaco : répétition générale pour le club parisien avant son match retour contre la Real Sociedad

Une visite en Principauté loin d'être anodine. Cette rencontre contre l'AS Monaco sera le dernier déplacement sur le Rocher d'un certain Kylian Mbappé avec le PSG. Lui qui a été révélé au grand public à Monaco. Mbappé reste sur une sortie à l'heure de jeu, dimanche dernier face à Rennes. Une décision toujours assumée par l'entraîneur parisien Luis Enrique.

"Bien préparer le déplacement face à la Real Sociedad"

"Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la tranquillité de chercher les meilleures solutions pour l'équipe à un moment donné. Même si cela parait injustifiable ou incompréhensible". Sauf que cette fois, face à Monaco, il sera difficile pour le technicien espagnol de se passer de sa star et de ses valeurs sûres. C'est en tout cas l'avis du consultant d'Europe 1, Alain Giresse : "C'est une sorte de remobilisation. On va se rapprocher d'une équipe qui représente, à quelque chose près, l'équipe type pour justement se projeter vers la Ligue des champions".

Et pas question de lever le pied. Il faudra mettre de l'intensité et produire du jeu, selon l'ancien parisien Jimmy Algerino : "Le Paris Saint-Germain a tout à y gagner, de mettre l'intensité, de mettre l'impact, pour faire une belle prestation contre Monaco et aussi en championnat parce que ça fait quelques matches qu'ils sont moins bons. Et puis surtout bien préparer le déplacement face à la Real Sociedad". D'autant plus que le Paris Saint-Germain reste sur deux déplacements compliqués en Principauté. Deux matches qui se sont soldés par des lourdes défaites (3-1 et 3-0).