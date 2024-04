Ligue des champions : «Ce n'est pas impossible», pourquoi le PSG peut encore y croire face au Barça

C'est une statistique qui ne sera pas de nature à rassurer les supporters parisiens. En Ligue des champions, aucune équipe française ne s'est qualifiée après avoir perdu le match aller à domicile. Ce mardi, le Paris Saint-Germain a donc l'occasion d'entrer dans l'histoire du football tricolore. Le club de la capitale, battu mercredi dernier en quart de finale aller par le FC Barcelone au Parc des Princes (2-3) devra obligatoirement s'imposer en Catalogne pour espérer se hisser dans le dernier carré de la compétition.

Pour y parvenir, les hommes de Luis Henrique devront faire beaucoup mieux que la semaine dernière. Ils pourront notamment compter sur le retour du défenseur marocain Achraf Hakimi, suspendu lors du match aller. L'ancien du Real Madrid a affiché son optimisme en conférence de presse ce lundi après-midi. "On a vraiment envie de changer des choses par rapport au match aller. On vient ici pour gagner et ramener la victoire à Paris", promet-il.

Un but de retard à combler

Le PSG dispose de nombreuses ressources pour renverser la situation, parmi lesquelles l'ancien barcelonais, Ousmane Dembélé, ou, bien évidemment, Kylian Mbappé, qui aura sans doute à cœur de montrer un autre visage après un match manqué au Parc des Princes mercredi dernier. D'autant que Paris n'a qu'un but de retard à combler.

"Ce n'est pas impossible. Barcelone va avoir le ballon, mais ça ce n'est pas grave. Il faut que les Parisiens puissent profiter des récupérations pour leur faire mal avec la vitesse de leurs attaquants", analyse Alain Giresse, ancien international français et consultant d'Europe 1.

1.500 fans parisiens doivent partir ce lundi soir du Parc des Princes pour prendre la direction du stade olympique de Monjuïc, situé sur les hauteurs de Barcelone. Ils voyageront toute la nuit et seront fins prêts mardi soir pour soutenir leur équipe.