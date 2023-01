Caen : une adulte et un enfant de deux ans décèdent dans un feu d'habitation

Une adulte et un "enfant en bas âge" sont décédés ce jeudi matin à Caen dans l'incendie d'un immeuble d'habitation, a-t-on appris auprès des pompiers. Selon le quotidien Ouest-France, il s'agit d'un garçon âgé de deux ans et de sa tante de 27 ans. Interrogé par l'AFP, le parquet de Caen n'avait pas confirmé l'identité des victimes jeudi après-midi. Le feu s'était déclaré peu avant 9h00 dans un immeuble comprenant quatre appartements.

42 sapeurs-pompiers mobilisés

"A notre arrivée, le feu était en plein développement, quatre personnes étaient sorties avant l'arrivée des secours, trois adultes et un enfant, transportés par nos services" à l'hôpital en état de choc et souffrant de blessures légères, a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados. L'enfant et l'adulte étaient quant à eux portés disparus et étaient décédés lorsque les secours les ont retrouvés.

L'intervention a mobilisé 42 sapeurs-pompiers ainsi que les services de la police nationale et du SMUR.