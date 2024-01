«Sortir de la pauvreté les personnes dans le besoin», à Caen, Gabriel Attal évoque le pouvoir d'achat des Français

Gabriel Attal, jour 5. Depuis sa nomination, le Premier ministre n'arrête pas les déplacements. Après l'hôpital à Dijon et l'école dans les Yvelines, ce dimanche, l'ancien ministre de l'Education a pris la direction du marché de Caen, dans le Calvados. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur place.

"Les sortir de la pauvreté, notamment par le travail"

Sur ce marché de Caen, Gabriel Attal multiplie les poignées de main et les selfies. Interpellé sur la loi immigration, il répond sans détour à cette passante venue à sa rencontre. "Quand vous voyez le camp de migrants, comment on peut accepter ça ?", a-t-elle demandé au Premier ministre. "Vous savez, pendant des années, ça a été aussi beaucoup d'hypocrisie parce qu'il y avait déjà ces situations. Et il n'y avait pas de texte de loi qui permettait de prendre ça en main et faire en sorte qu'on ait une meilleure organisation. Parce qu'à la fin, laisser des personnes venir sur notre sol, avec une forme de mirage, en sachant très bien qu'on ne pourra pas les accueillir, ce n'est pas leur rendre service non plus", a répondu Gabriel Attal.

Quelques pas plus loin, c'est sur le pouvoir d'achat que le nouveau Premier ministre est attendu alors que des manifestants tentent de s'approcher. "Ma priorité, c'est quoi ? C'est effectivement les classes moyennes qui travaillent et qui peuvent compter, ni sur des aides sociales, ni sur un patrimoine particulièrement puissant pour les aider. Et ensuite, je veux que les personnes qui sont dans le besoin, on puisse les sortir de la pauvreté, notamment par le travail", a affirmé le chef du gouvernement sur place. Pas d'annonce, mais deux heures de déambulation, Gabriel Attal cherche à imprimer son style, celui d'un Premier ministre avant tout sur le terrain.