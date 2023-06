Ligue 1 : une faute d'orthographe s'invite sur la campagne d'abonnement de l'Olympique lyonnais

L'affiche a pourtant de quoi séduire. On y voit un homme en survêtement, le regard déterminé, pointant fièrement le doigt vers l'écusson de l'Olympique lyonnais. Et pourtant, cette campagne d'abonnement pour la saison 2023-2024 du club rhodanien a suscité de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux. Car en y regardant de plus près, le slogan qui s'affiche contient une faute d'orthographe que les plus observateurs des témoins n'ont pas tardé à repérer.

Ainsi, on peut y lire "Tellement prêt du terrain, qu'on se sent comme un adjoint". Le mot "prêt" pose donc problème et aurait dû être remplacé par "près" afin d'évoquer la notion de proximité. De plus, "prêt" ne peut s'orthographier ainsi que lorsqu'il est possible de transformer la phrase au féminin.

"Des millions pour un joueur, pas de budget pour un Bescherelle"

Subtile mais amplement suffisant pour faire réagir. Le vidéaste Vincent Heidelberg, photo à l'appui, manie l'ironie pour ridiculiser le club. "Pas grave @OL, ça arrive de ne pas se relire avant d'imprimer des milliers de pubs". Et d'y ajouter un commentaire des plus piquants : "Des millions pour un joueur, pas de budget pour un Bescherelle".

Sous son tweet, les internautes s'en sont donnés à cœur joie. "Un partenariat avec Le Crédit lyonnais peut-être", plaisante l'un d'eux. Un autre s'insurge : "Comment ça peut passer franchement... Ils sont quand même plusieurs à la com ? Il y en a pas un qui peut voir cette faute évidente ?" "La VAR est formelle : c'est raté. Bravo les gars", rigole un troisième.

Des millions pour un joueur, pas de budget pour un Bescherelle pic.twitter.com/wkRjgTH3H8 — Vincent Heidelberg (et Kibo) #StandWithUkraine (@AstroVicnet) June 27, 2023

Une façon bien délicate de commencer la saison 2023-2024 pour l'OL. D'autant que le club aura bien besoin de son public pour tenter de jouer à nouveau les premiers rôles en Ligue 1 après deux saisons décevantes achevées aux 8e et 7e rangs.