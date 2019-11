Ligue 1 : tous les résultats de la 13e journée

Le Paris SG a conforté sa place de leader en gagnant à Brest (2-1) grâce Mauro Icardi, samedi au cours d'une 13e journée du Championnat de France qui a vu Monaco se rapprocher du podium et Lille caler.

Icardi sauve le PSG

Alors qu'Angel di Maria avait lancé son équipe sur de bons rails (39e), Mauro Icardi a scellé en toute fin (85e) une victoire qui, finalement, a pris du retard pour se dessiner. Remplaçant au coup d'envoi, le "Goleador" a inscrit son 9e but en dix rencontres. Son but a permis au leader de rétablir son autorité, huit jours après sa défaite surprise à Dijon (2-1), malgré les absences de Neymar, Kylian Mbappé et du gardien Keylor Navas, gêné aux adducteurs durant l'échauffement.

Monaco se rapproche du podium

Après un départ catastrophique qui l'a vu remporter son premier match à la 7e journée, Monaco a redressé la barre au point de pouvoir bientôt s'installer sur le podium. Sa victoire contre Dijon (1-0) grâce à Aleksandr Golovin (43e) l'a replacé à un point du troisième. Les Monégasques restent sur trois succès sur les quatre derniers matches.

Lille et Angers calent

Dauphins du PSG la saison passée, les Lillois peinent à retrouver le même niveau. Contre Metz (0-0), ils ont raté l'occasion de passer deuxième, au terme d'un match bien terne. Battus à Marseille samedi dernier (2-1), giflés à Valence mardi en Ligue des champions (4-1), les Nordistes concluent une semaine très compliquée qui a fait les affaires d'Angers, pourtant pas en meilleure forme. Les Angevins, auteurs du nul à Reims (0-0), n'ont gagné qu'un seul de leurs six derniers matches de Championnat, mais restent bien cramponnés derrière le PSG.

En bas de tableau, Strasbourg s'est extirpé de la zone de relégation en battant Nîmes (4-1) avec un doublé de Lebo Mothiba.