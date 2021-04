Ligue 1 : Monaco bat Metz (4-0) et monte provisoirement sur le podium

Monaco a battu Metz (4-0) pour grimper sur le podium (3e), à une longueur du Paris Saint-Germain (1er) et de Lille (2e), qui s'affrontent samedi à 17h dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. L'ASM a fait plier en deux minutes des Messins longtemps résistants grâce à un penalty de Cesc Fabregas (49) puis à un but de Kevin Volland (51). Puis Wissam Ben Yedder a soigné la différence de buts de son équipe (+26) avec ses premiers buts depuis un mois et demi (76, 89 s.p.).

Un samedi crucial

Lyon aussi se retrouve sous pression, reculant à la quatrième place (60 points) en attendant de clore à Lens (21h), un samedi crucial où jouent les quatre premiers du classement. Freiné à Strasbourg (1-0) et tenu en échec par le Losc (0-0), Monaco confirme son regain de forme après son probant 4-0 infligé à Saint-Étienne juste avant la trêve internationale. En revanche Metz, qui n'a pris qu'un point sur 12 possibles, rentre dans le rang (9e).