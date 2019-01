Ligue 1 : Memphis Depay souhaite quitter l'OL cet été

Memphis Depay persiste et signe. L'attaquant néerlandais de l'OL a encore une fois demandé son transfert à la fin de la saison pour rejoindre un grand club, comme le Real Madrid ou... le PSG. "Je souhaite un nouveau transfert vers un club de haut niveau cet été. Lyon est un grand club, mais il ne fait pas partie des cinq meilleurs d'Europe", a confié le joueur dans une interview parue mardi dans la revue néerlandaise Helden Magazine.

"Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich", a-t-il ajouté, souhaitant rejoindre un club qui lui "convient" et jouer "dans une équipe qui veut vraiment jouer au football". "Je parle toujours du Real Madrid, un club royal. Des maillots blancs et dorés", a poursuivi Memphis Depay.

Il assure être "concentré" pour la fin de saison avec Lyon. Tout en évoquant ses envies d'ailleurs, le joueur a assuré qu'il restait "concentré" sur le moment présent, à Lyon. "Ensuite nous verrons où j'atterris". Depuis son arrivée à l'OL en janvier 2016, Depay et Lyon, c'est un mariage de raison. Aussi fantasque que déroutant, l'attaquant tatoué doit beaucoup à l'OL, où il s'est relancé après son transfert pour 16 millions d'euros en provenance de Manchester United, où il ne jouait plus.

Arrivé comme ailier gauche, il est depuis le printemps dernier utilisé comme avant-centre ou meneur de jeu, ce qui lui a permis d'être décisif sur la fin de saison dernière. Memphis Depay a marqué cinq buts et délivré sept passes décisives cette saison en Ligue 1, ainsi qu'un but et trois passes décisives en Ligue des champions.