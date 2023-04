Ligue 1 : Marseille déroule face à Troyes (3-1) et reprend la place de dauphin à Lens

Une soirée presque parfaite ! Très facile vainqueur (3-1) d'une équipe de Troyes qui ne devrait pas échapper à la Ligue 2, l'OM a récupéré dimanche la deuxième place du championnat, tout en se réconciliant avec le Vélodrome, qui a notamment apprécié le doublé de Vitinha. Le Paris Saint-Germain lui ayant fait une passe décisive samedi en battant Lens, l'OM n'avait pas vraiment le droit de trébucher de nouveau à domicile. Il ne l'a pas fait et, pour son 45e anniversaire, Igor Tudor a donc reçu en cadeau un peu de sérénité et une deuxième place retrouvée, un point devant les Sang et Or.

Même contre un relégable, l'affaire n'était pourtant pas courue d'avance car le dernier succès marseillais à domicile en championnat remontait à plus de trois mois et une victoire 3-1 contre Lorient. Depuis, l'OM, au pressing plus soft et aux idées offensives moins claires, s'était compliqué la vie au Vélodrome. Mais les 20 points abandonnés en route l'avaient été contre des adversaires venus à Marseille avec l'idée d'essayer d'en prendre.

Faiblesse troyenne

Or, dimanche, Troyes en était bien incapable. Marseille a été bon mais les Aubois, 18e à désormais dix points de la 16e place, ont été d'une faiblesse ahurissante et ils sont les premiers depuis des lustres à n'avoir jamais mis l'OM en difficulté, ni défensivement, ni offensivement, jusqu'à l'anecdotique but inscrit en contre par Mama Baldé dans le temps additionnel.

Après un avant-match marqué par une minute de silence en mémoire des huit victimes du drame de la rue de Tivoli, Marseille avait de son côté fait ce qu'il fallait pour ne pas douter en ouvrant la marque immédiatement, par Vitinha (1-0, 2e). Aligné en pointe, avec Alexis Sanchez reculé aux côtés de Cengiz Under, le jeune Portugais arrivé au mercato d'hiver a inscrit son premier but marseillais en frappant sans se poser de questions au coeur de la surface.

Doublé pour Vitinha

Il s'est ensuite posé trois fois le doigt sur la tempe, comme pour montrer qu'il était resté solide mentalement quand le poids des quelque 30 millions dépensés pour le faire venir de Braga se faisait sentir sur ses épaules. Comme tout n'est pas encore parfait, Vitinha a ensuite gâché une balle de 2-0 d'un raté invraisemblable à deux mètres des buts (13e) et l'OM a mal joué quelques bon coups, par Under notamment.

Mais juste avant la pause, le Turc a été assez lucide pour tromper Gauthier Gallon d'une jolie petite frappe du gauche (2-0, 41e) après une récupération de Valentin Rongier, impeccable tout du long. En deuxième période, l'OM a tranquillement contrôlé la partie et a encore creusé l'écart, quand Vitinha a repris de près un ballon repoussé par le poteau de Gallon sur une tête de Sead Kolasinac (3-0, 63e).

Les nombreux changements opérés ensuite par les deux coaches ont anesthésié le match et il ne s'est plus passé grand-chose jusqu'à ce que Baldé sauve l'honneur des Troyens. Au bout du compte, il est difficile de savoir dans quelle proportion ce succès revient au réveil olympien plutôt qu'à l'insignifiance de l'adversaire, mais il fait du bien quoi qu'il en soit. Avant d'aller à Lyon dimanche prochain et après deux nuls consécutifs, l'OM a en effet récupéré la précieuse deuxième place. Et avant ce difficile déplacement, il aura vu samedi Lens (2e) et Monaco (4e) s'affronter dans un duel qui ne pourra pas faire deux heureux.