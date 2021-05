Ligue 1: Lyon domine Lorient 4-1 et remonte sur le podium, Monaco sous pression

L'Olympique lyonnais a dominé Lorient 4-1 samedi avec des buts inscrits uniquement en seconde période, un succès qui place l'équipe de Rudi Garcia à la troisième place avec deux points d'avance sur Monaco en attendant le déplacement de l'ASM dimanche à Reims, lors de la 36e journée de Ligue 1. Houssem Aouar a mis l'OL sur les rails du succès (53e). Lucas Paqueta (65e) et Bruno Guimares (71e sur penalty, 77e) ont donné plus de relief à cette performance face aux Merlus, dix-septièmes et premiers non-relégables qui n'ont plus qu'un point d'avance sur Nantes, actuel barragiste.