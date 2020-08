Ligue 1 : Lyon débute sa saison 2020-2021 par un large succès face à Dijon 4-1

Lyon, dans le sillage de Memphis Depay, auteur d'un triplé, a réussi son retour en Ligue 1 en s'imposant aux dépens de Dijon (4-1), vendredi dans son Groupama stadium, pour son premier match de Ligue 1 de la saison après son élimination en demi-finale de Ligue des champions.

Les Lyonnais étaient attendus au tournant

Neuf jours après avoir été éliminé en demi-finale de cette compétition par le Bayern Munich (3-0), et globalement livré quatre matches de bonne facture au mois d'août, les Lyonnais étaient attendus au tournant. D'autant plus que, privés d'Europe cette saison et avec un match par semaine, ils ne se sont pas cachés sur leurs ambitions de vouloir lutter pour le titre et retrouver la Ligue des champions dès l'automne 2021.

Un triplé de Memphis Depay

L'OL a surfé sur un triplé du Néerlandais Memphis Depay, également à l'origine du quatrième but. Archi dominateur mais longtemps inefficace, l'OL a été surpris par un but d'Aurélien Scheidler (13e) avant de renverser le match en six minutes, grâce à Depay (39e sp, 45e+1) et un contre son camp de Lautoa (45e), puis d'enfoncer le clou avec un deuxième pénalty de Depay (66e).

Cette victoire place les Lyonnais au moins d'emblée dans le haut du classement à égalité avec Nïmes, Lorient, Nice et Angers (3 points) avec un match en moins.