Ligue 1: l'Olympique de Marseille s'offre les services de l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi

C'est officiel, Ruslan Malinovskyi est la première recrue de l'OM cet hiver. Âgé de 29 ans, il s'engage en prêt avec option d'achat obligatoire (entre 10 et 13 millions d'euros) jusqu'en 2026. L'international ukrainien, qui est âgé de 29 ans, avait déjà été espérée l'été dernier à Marseille, mais les deux clubs n'étaient pas parvenus à un accord.

Le milieu ukrainien rejoint le club en prêt avec option d’achat



"On le voulait tous, déjà cet été. Il va nous apporter de la qualité dans les 30 derniers mètres, sa vision du jeu, sa belle frappe, sa mentalité", a déclaré lundi l'entraîneur de l'OM Igor Tudor, interrogé alors que Malinovskyi passait sa visite médicale.

Aligné contre Troyes mercredi ?

"J'ai joué contre lui en Italie et il est très, très fort. Il frappe notamment très bien. Il peut beaucoup nous aider compte tenu de notre style. Il presse bien, il court beaucoup", a de son côté déclaré le gardien Pau Lopez lors de la même conférence de presse.

Malinovskyi devrait être qualifié pour le match de l'OM mercredi à Troyes (18e journée de L1) et pourrait donc être intégré au groupe.

L'arrivée de l'ancien joueur de Genk et de l'Atalanta permet à l'OM de compenser l'absence sur blessure du Marocain Amine Harit, gravement touché au genou droit avant la Coupe du monde et dont la saison est terminée.

En trois saisons et demie avec l'Atalanta, le gaucher Malinovskyi a disputé 143 matches, inscrit 30 buts et délivré 24 passes décisives. L'OM a également rappelé qu'il avait participé trois fois à la Ligue des champions avec le club lombard et qu'il avait fini meilleur passeur de Serie A en 2021. Il est réputé comme l'un des meilleurs frappeurs d'Europe.

Un autre renfort attendu

Formé au Shakthar Donetsk, où il n'a jamais joué en équipe première, il s'était révélé au Zoryha Lougansk (2014-2016) avant de s'étoffer physiquement et tactiquement lors de son passage réussi à Genk.

Le joueur sera présenté à la presse jeudi au Stade Vélodrome.

Après l'arrivée de Malinovskyi, l'OM attend le renfort d'un autre joueur offensif. Le président Pablo Longoria a évoqué la semaine dernière devant la presse la possibilité de choisir un profil similaire à celui de Malinovskyi, pour évoluer "dans la ligne de deux" du 3-4-2-1 de Tudor.

Le technicien croate est de son côté resté plus flou lundi. "On verra sur le mercato. Un attaquant ou un joueur derrière l'avant-centre, les deux solutions sont acceptables", a-t-il dit.