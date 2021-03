Ligue 1 : démission de l'entraîneur de Rennes Julien Stéphan

Julien Stéphan, entraîneur du Stade rennais depuis décembre 2018, a démissionné lundi après une nouvelle défaite face à Nice vendredi (2-1), a annoncé le club. "Ce matin, le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan", a indiqué le club dans un communiqué, remerciant le technicien, passé sur le banc des catégories de jeunes de Rennes puis de la réserve avant de prendre les rênes de l'équipe première, remportant notamment la Coupe de France 2019.

"Le club remercie Julien pour ces neuf années passées au sein des Rouge et Noir et pour l'ensemble des résultats exceptionnels qu'il a obtenus à la tête de l'équipe professionnelle", ajoute le communiqué. Le club précise que "Philippe Bizeul, adjoint de Julien Stéphan et titulaire du BEPF (Brevet d'entraîneur professionnel de football), assurera l'intérim" dès la séance de lundi matin.

Une Coupe de France et une qualification en Ligue des champions

Nommé entraîneur du Stade rennais en décembre 2018, Julien Stéphan, 40 ans, était le benjamin des entraîneurs de Ligue 1. L'entraîneur rennais a connu en 2020-2021 un passage compliqué alors que son équipe se trouve en panne de succès depuis mi-janvier. Vendredi son équipe, après une nouvelle défaite, à domicile face à Nice (1-2) a dégringolé à la 9e place du classement de Ligue 1. Fils de Guy Stéphan, adjoint du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, Julien Stéphan était sous contrat jusqu'en 2022.

En quête d'une nouvelle qualification européenne pour la saison prochaine, le club breton avait perdu il y a une semaine sa cinquième place au profit de Lens, après avoir déjà sérieusement calé à l'automne, lors d'une première campagne de Ligue des champions globalement décevante (un nul, cinq défaites).

Il y a quelques jours, le président Nicolas Holveck et le directeur technique, Florian Maurice, avaient indiqué que leur entraîneur, sous contrat jusqu'en juin 2022, n'était absolument pas menacé. Tout juste avaient-ils rappelé à l'ensemble du groupe les ambitions européennes exprimées en début de saison. Avec Julien Stéphan, le Stade rennais a gagné la Coupe de France 2019, premier trophée du club depuis 48 ans, et a terminé à une probante 3e place de Ligue 1 en 2020, se qualifiant pour la Ligue des champions.