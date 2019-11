Ligue 1 : Bordeaux s'impose contre Monaco

Bordeaux a renversé une équipe de Monaco trop maladroite et encore réduite à dix (2-1), dimanche lors de la 14e journée, s'installant à la troisième place provisoire du Championnat de France avant le déplacement de Marseille à Toulouse en soirée.

Au stade Matmut Atlantique, les Monégasques s'étaient pourtant montrés dominateurs en première période, au point de prendre l'avantage grâce à une jolie finition d'Islam Slimani sur une déviation de Wissam Ben Yedder (15e).

Mais Pablo a égalisé de la tête peu après (29e) et Slimani a précipité la défaite monégasque : l'avant-centre algérien, présent dans le mur sur un coup franc adverse, a provoqué un penalty pour avoir grossièrement contré le ballon du bras, écopant d'un second avertissement (67e). Soit déjà le sixième carton rouge cette saison pour l'ASM! Nicolas de Préville a transformé (69e) et Bordeaux aurait même pu alourdir le score sur une frappe du jeune Yassine Benrahou qui a heurté le poteau (77e).

Monaco retombe à la 14e place

Ce court succès fait les affaires des Girondins (22 pts), troisièmes provisoires derrière Angers (2e, 24 pts) et devant Marseille (4e, 22 pts). Et cela plombe les Monégasques (14e, 18 pts) à une semaine de leur choc face au leader, le Paris SG (1er, 33 pts). Engluée dans la deuxième partie de tableau, l'équipe de Leonardo Jardim n'est pas beaucoup mieux lotie au classement du fair-play : aucune autre équipe n'a reçu autant de cartons rouges en Ligue 1 cette saison, avec presque un match sur deux achevé en infériorité numérique.

Forcément, cela complique la tâche. Et cela a compliqué la fin de match des Monégasques, qui auraient pourtant pu arracher le nul dimanche si Ben Yedder, intenable, avait eu plus de réussite face au très bon portier bordelais Benoît Costil (79e).