Ligue 1 : battu par Lens, Auxerre relégué en Ligue 2, Nantes sauve sa peau

Voilà, c'est fini. La Ligue 1 version 2022-2023 s'est achevée ce samedi soir et a acté la relégation d'Auxerre, battu à domicile par le RC Lens (1-3). Un résultat qui fait les affaires du FC Nantes, pourtant 17e du classement au coup d'envoi mais vainqueur d'Angers à la Beaujoire (1-0). Un succès synonyme de maintien dans l'élite.

La déception du capitaine Auxerrois Birama Touré après la relégation de l'@AJA ...#AJARCLpic.twitter.com/HOC59XgDRO — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2023

Plus haut dans le classement, Rennes s'est imposé à Brest (1-2) et jouera les phases de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine aux dépens de Lille, accroché à Troyes (1-1), et qui devra se contenter de la Ligue Europa Conférence. Monaco, longtemps en course pour les places européennes, s'est incliné à domicile face à Toulouse (1-2) et achève sa saison à la 6e place. L'ASM ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine.

Mbappé meilleur buteur

Déjà titré, le Paris Saint-Germain a conclu son exercice sur une fausse note contre Clermont à domicile. Les hommes de Christophe Galtier menaient pourtant 2-0 face aux Auvergnats qui ont totalement renversé la table pour finalement l'emporter 3-2. Buteur sur pénalty, Kylian Mbappé termine meilleur réalisateur du championnat avec 29 buts inscrits. Plus tôt dans la journée, le PSG avait officialisé le départ du champion du monde argentin Lionel Messi, après deux saisons mi-figue, mi-raisin sous le maillot parisien.

Dans un match sans enjeu, l'AC Ajaccio, déjà reléguée, a décroché une victoire de prestige face à l'OM, assuré de terminer 3e (1-0). Sur les autres pelouses, à noter la victoire de Nice sur l'Olympique Lyonnais (3-1), celle de Montpellier en terre rémoise sur le même score ou encore celle de Lorient face à Strasbourg (2-1).