Ligue 1 : en duel pour le maintien, la pression est à son comble chez les supporters auxerrois

REPORTAGE

À Auxerre, impossible de tenir en place pour les fans de football. Le club est sur la sellette pour son maintien en Ligue 1, il affrontera Nantes ce samedi soir. Christophe Pélissier, le coache de l'AJ Auxerre, n'a pas caché son impatience. "On a hâte de faire ce match. On a hâte de partager avec tout notre public un moment de bonheur au bout de 90 minutes. C'est simplement ce qui nous habite", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Beaucoup d'attente

Dans les rues d'Auxerre, tout le monde ne pense qu'au match. "Beaucoup d'attente, vraiment parce qu'on sait que tout va se jouer sur ce dernier match" ; "Ça va être un match difficile mais il faut gagner. Il faut qu'il fasse le match de leur vie", détaillent deux supporters interrogés par Europe 1. "On est impatients de savoir le résultat et surtout stressés parce que ça fait un an qu'on est passé en Ligue 1. On a senti la ville un petit peu plus mouvementée, les commerces ont repris un petit peu, il y a eu de nouvelles ouvertures. S'il y a une retombée en Ligue 2, on pense qu'il peut y avoir aussi une retombée de la ville, tout simplement", analyse un autre supporter.

La pression pour les supporters, mais aussi pour les commerçants qui, forcément, espèrent une victoire ce week-end. "On va mettre un écran géant dehors et on aura aussi un écran à l'intérieur. On a acheté plus de bières, plus aussi de produits pour faire de la restauration et on va être tous là pour soutenir notre équipe de l'AJA", décrit Romane, la patronne d'un bar du centre-ville. À quelques heures du coup d'envoi, tous sont déjà prêts à célébrer et faire résonner les chants de supporters tout au long de la nuit.