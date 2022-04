Les cerfs-volants de retour à Berck, après deux ans d'absence

Des animaux, des superhéros, des couleurs partout. La plage de Berck va être, à nouveau, envahie de Cerfs-volants. Il y en a de toutes les tailles, comme l’explique Éliot, 10 ans. "Ils sont très grands, mais aussi certains petits. Ceux-là, ils font des acrobaties incroyables. Ça sera magique", s'exclame-t-il.

L’impatience des cerfs-volistes

Un rendez-vous magique pour les enfants, mais aussi incontournables pour les passionnés. Casquette sur la tête et lunettes de soleil, Rolland, originaire de Mulhouse, est en train de s'entraîner avec son cerf-volant. "Quand on arrive ici, c'est le top. Il y a beaucoup de places sur la plage de Berck. Les vents sont favorables. Pour les pilotages, c’est bien mieux que chez nous", explique-t-il au micro d'Europe 1.

400 cerfs-volistes participeront à ces Rencontres Internationales de cerfs-volants (RICV). Entre 700 et 900.000 personnes sont attendues après deux éditions annulées en raison du coronavirus. "On trépigne. Nous, les cerf-volistes, sommes en manque de vent, de public, de création. Ça fait 2 ans qu’on attend ce moment avec impatience", raconte Roger Tessa-Gambassi, un ancien champion du monde de cerf-volant.

Une aubaine pour les commerçants

Les commerçants et restaurateurs sont également impatients, car pour certains neuf jours de compétition représente l’équivalent du chiffre d'affaires d’un mois de juillet. "C’est notre bouffée d’oxygène parce que c’est le début de notre saison. C’est ce qui nous permet d’avoir de la trésorerie, de tester les jeunes pour après les prendre en contrat de 6 mois derrière. On s’attend à avoir, encore plus de monde cette année, surtout après 2 ans d’absence", conclut un commerçant.