Voici 10 moments forts des Jeux olympiques de Tokyo

Les fans de sport ont patienté une année de plus pour regarder les Jeux olympiques de Tokyo, et ils repartent des souvenirs plein la tête. Malgré le huis clos décidé par les organisateurs en raison du Covid-19, les Jeux de la 32e olympiade ont proposé du spectacle et des exploits de premier plan tout au long de la quinzaine. Certaines images ont marqué l'histoire du sport et resteront gravées dans les mémoires. De la vasque olympique allumée par Naomi Osaka à la médaille de bronze de Simone Biles, voici dix moments forts des JO de Tokyo.

Naomi Osaka allume la vasque olympique

C'est la traditionnelle interrogation lors des cérémonies d'ouverture : qui est l'athlète choisi(e) par les organisateurs pour allumer la vasque olympique. Alors que le judo ou la lutte lui sont très pourvoyeurs en médailles, le Japon a désigné sa star du tennis Naomi Osaka, quatre fois vainqueur en Grands Chelems, comme dernière relayeuse de la flamme olympique. La numéro deux mondiale représente la diversité, née d'une mère japonaise et d'un père haïtien. Elle a aussi été saluée pour ses prises de position, notamment envers les problèmes de santé mentale qui peuvent toucher certains athlètes. Son histoire olympique s'est finalement stoppée rapidement, avec une défaite dès les huitièmes de finale contre la Tchèque Marketa Vondrousova.

LES JEUX OLYMPIQUES SONT OFFICIELLEMENT OUVERTS !



️ La vasque olympique a été allumée par @naomiosaka

!#HomeOfTheOlympics#Tokyo2020

Caeleb Dressel en costaud

Le nageur américain Caeleb Dressel s'est fait un nom auprès du grand public. Le Floridien de 24 ans a tout simplement survolé ses Jeux olympiques en décrochant cinq médailles d'or, doit trois en individuel (50 m et 100 m nage libre libre, 100 m papillon) et deux en relais (4x100 m nage libre et 4x100 m quatre nages). Surtout, il quitte le Japon avec deux records olympiques (50 m et 100 m) et deux records du monde, sur le 100 m papillon et le relai 4x100 m quatre nages. Des performances monstrueuses qui en font la nouvelle star de la natation.

Caeleb Dressel savoure sa victoire en finale des JO de Tokyo sur le 50 m nage libre.

Crédits : Odd ANDERSEN / AFP

Les échecs de Simone Biles et sa médaille de bronze

Superstar de la gymnastique et quadruple médaillée à Rio en 2016, l'Américaine Simone Biles a vécu des Jeux de Tokyo cauchemardesques. La gymnaste de 24 ans est apparue méconnaissable dans ses sauts et ses performances, dépourvue de sa précision dans les mouvements qui avait fait sa renommée. Atteinte de troubles psychiques et d'un phénomène de perte de repères, Simone Biles a abandonné le concours par équipes avant de déclarer forfait à plusieurs reprises. C'est finalement à la poutre, une épreuve moins dangereuse, que la superstar a décroché sa seule médaille de Tokyo, le bronze.

Ovation sur le podium pour Simone Biles

La quadruple championne olympique, s'offre le bronze pour son retour dans la compétition en poutre d'équilibre. En 2016, elle avait déjà gagné le bronze dans cette épreuve



Suivez les JO en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUc

L'équipe de France mixte de judo première championne olympique

Ils seront à jamais les premiers dans l'histoire du judo ! Dans le temple du Nippon Budokan de Tokyo, l'équipe de France emmenée par Teddy Riner et Clarisse Agbégnénou est devenue la première équipe mixte à remporter la médaille d'or dans l'histoire des Jeux olympiques. Pour l'apparition de cette épreuve au programme, les judokas français se sont hissés en finale contre les Japonais, à domicile, qu'ils ont dominés du début à la fin (victoire 4 combats à 1). Une fin en apothéose pour le judo tricolore qui a décroché là sa huitième médaille à Tokyo.

Les Bleus obtiennent l'or à l'épreuve mixte de judo ! Ils s'imposent face à des Japonais pourtant à domicile. Retour sur ce parcours extraordinaire dans le #JOClub

Marcell Jacobs nouveau roi du 100 m

Tout le monde attendait de connaître l'identité du successeur d'Usain Bolt sur le 100 m. C'est finalement l'Italien Marcell Jacobs qui a créé la sensation de ces Jeux olympiques de Tokyo en s'imposant en finale en 9"80, record d'Europe, devant l'Américain Fred Kerley et le Canadien André de Grasse. À 26 ans, le sprinteur est devenu le premier athlète italien à s'imposer sur la course reine de l'athlétisme. Il est également le premier Européen à prendre la première place du 100 m aux JO depuis le Britannique Linford Christie en 1992.

On attendait de Grasse ( , 9.89), ou Fred Kerley ( , 9.84), on aura finalement eu Lamont Marcell Jacobs, champion olympique de l'épreuve reine d'athlétisme. Un chrono en 9.80 pour l'Italien ⚡



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/FQNUDtiQca

Deux athlètes se partagent la médaille d'or du saut en hauteur

Dans la même soirée de la victoire de Marcell Jacobs, un autre athlète italien, Gianmarco Tamberi, et le Qatari Mutaz Barshim ont offert l'une des plus belles images de ces Jeux. Engagés en finale du saut en hauteur, les deux hommes étaient les derniers encore en lice et ont échoué tous les deux à passer la barre du record olympique à 2,39 m. Au lieu de se livrer à un "saut de barrage", les deux athlètes ont préféré partager la médaille d'or. Les deux hommes se sont ensuite pris dans les bras et ont savouré leur victoire.

Dénouement extraordinaire en saut en hauteur ! Mutaz Essa Barshim et Gianmarco Tamberi sont d'accord pour arrêter le concours : ils sont tous les deux !



Les #JeuxOlympiques de #Tokyo2020 sont sur Eurosport https://t.co/VOysGeEpVh

Allyson Felix dépasse Carl Lewis dans l'athlétisme mondial

À 35 ans, la légende du sprint Allyson Felix est entrée un peu plus dans l'histoire. Pour sa dernière apparition aux JO, l'athlète américaine a remporté ses 10e et 11e médailles, ce qui fait d'elle la sportive la plus médaillée de l'histoire olympique de l'athlétisme. Allyson Felix a dépassé une autre légende américaine, Carl Lewis et ses dix médailles, en glanant le bronze sur le 400 m et l'or sur le relai 4x400 m.

Allyson Felix savoure sa médaille d'or remportée avec le relai américain sur le 4x400 m à Tokyo.

Crédits : JEWEL SAMAD / AFP

Karstern Warholm pulvérise son record du 400 m haies

C'est l'histoire d'un record du monde qu'il détenait et qu'il a pulvérisé en finale du 400 m haies. Le Norvégien Karstern Warholm a battu son propre record qui datait de début juillet dernier pour s'offrir le plus beau titre de sa carrière, à 25 ans. En 45"94, le coureur norvégien est ainsi le premier à passer en-dessous de la barre des 46 secondes. Sa rage à l'arrivée et son maillot qu'il a déchiré sont entrés dans l'histoire de l'olympisme.

Le grand moment du jour : le 400m haie où Karsten Warholm @kwarholm a battu un record du monde en 45 secondes 94 !!

Emma McKeon, l'athlète féminine la plus médaillée dans une seule édition

En remportant sept médailles dont quatre en or, la nageuse australienne Emma McKeon est devenue la première sportive féminine à remporter autant de breloques dans une seule édition des Jeux depuis 1952. L'Australienne s'est imposée sur le 50 m et le 100 m nage libre, puis les relais du 4x100 m nage libre et du 4x100 m quatre nages. Elle a aussi glané le bronze sur le 100 m papillon et les relais 4x100 m papillon et 4x200 m nage libre. L'Australie lui doit beaucoup dans sa quête de médailles.

Australia's most successful Olympian: Emma McKeon.



Her CV



Rio 2016:

4x100m Freestyle

4x200m Freestyle

4x100m Medley

200m Freestyle



Tokyo 2020:

4x100m Medley

4x100m Freestyle

100m Freestyle

50m Freestyle

4x200m Freestyle

4x100m Butterfly

100m Butterfly pic.twitter.com/uOoYfQTmkN — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 1, 2021

Le contre de Nicolas Batum en demi-finales

Si les basketteurs français se sont hissés jusqu'en finale des Jeux olympiques de Tokyo, ils le doivent en grande partie au sauvetage miraculeux de Nicolas Batum en demi-finales, contre la Slovénie. Alors que Klemen Prepelic pensait donner la victoire à son pays dans les ultimes secondes, le Français a déployé ses ailes pour venir contrer le ballon et sécuriser la courte victoire des Bleus (90-89). Une action historique pour le basket français.

Nicolas Batum a sauvé les Bleus en demi-finales du tournoi olympique en contrant le ballon à la dernière seconde.

Crédits : Charlie NEIBERGALL / POOL / AFP

Anne Hidalgo reçoit le drapeau olympique

C'est l'image de la passation de flambeau entre Tokyo et Paris. À peine les Jeux olympiques tokyoïtes clôturés, le président du Comité international olympique Thomas Bach a donné le drapeau des Jeux à Anne Hidalgo, maire de la ville hôte des prochaines Olympiades de 2024, Paris ! Désormais, tous les regards se tournent vers les Jeux parisiens.

La maire de Paris Anne Hidalgo agite le drapeau olympique à la fin de la cérémonie de clôture des JO de Tokyo.

Crédits : Jewel SAMAD / AFP