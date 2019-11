Euro 2020 : l'équipe de France dans le chapeau 2, quelles conséquences ?

Le miracle n'a pas eu lieu. Victorieux en Albanie dimanche soir (2-0), les Bleus attendaient les résultats des dernières rencontres de lundi et mardi soir pour être fixés sur leur sort, mais ni l'Allemagne, victorieuse 6-1 face à l'Irlande du Nord, ni les Pays-Bas, faciles vainqueurs de l'Estonie, n'ont commis d'impair : la France sera donc dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort de l'Euro 2020 qui sera effectué le 30 novembre à Bucarest.

L'équipe de France paie ses deux faux pas face à la Turquie (défaite 2-0 en Turquie et match nul 1-1 au Stade de France). Deux contre-performances qui la place en septième position au classement des équipes qui ont terminé première de leur groupe. En enlevant les rencontres face au dernier de leur poule (les deux victoires face à la Moldavie), les Bleus se retrouvent avec 19 points, derrière la Belgique et l'Italie (24 points), l'Angleterre, l'Allemagne (21 points) et l'Espagne et l'Ukraine (20 points). Ce sont ces six équipes qui composeront le chapeau 1.

Les différents chapeaux : Chapeau 1 : Italie, Angleterre, Belgique, Espagne, Ukraine, Allemagne. Chapeau 2 : France, Suisse, Croatie, Pologne, Pays-Bas, Russie. Chapeau 3 : Portugal, Turquie, Danemark, Autriche, Suède, République tchèque. Chapeau 4 : pays de Galles, Finlande, qualifié barrage Ligue A, qualifié barrage Ligue B, qualifié barrage Ligue C, qualifié barrage Ligue D.

La France affrontera l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Angleterre

Ce petit détail n'en est pas un. Placée dans ce chapeau, la France risque en effet de se retrouver dans une poule relevée, qui ne sera pas composée de l'Ukraine pour des raisons géopolitques. Ce Championnat d'Europe qui se déroulera avec 24 équipes du 12 juin au 12 juillet se disputera dans toute l'Europe sans pays hôte, contraignant l'UEFA à de complexes arrangements pour éviter par exemple que l'Ukraine ne se retrouve dans le groupe de la Russie et joue ses matches à Saint-Petersbourg. En conséquence, on sait déjà que l'équipe du sélectionneur Andrei Shevchenko se retrouvera dans la poule C avec les Pays-Bas (chapeau 2), et que la Russie sera placée dans le groupe B avec la Belgique (chapeau 1) et le Danemark (chapeau 3).

Reste donc pour les Bleus des gros morceaux avec l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Allemagne. Et le chapeau 3 n'est pas forcément plus faible, avec des équipes comme le Portugal, la Turquie, l'Autriche ou la Suède. Les derniers qualifiés pour l'Euro 2020 seront connus au printemps avec les barrages de l'Euro, où seize équipes se disputeront les quatre derniers billets.