Le premier buteur du PSG au Parc des Princes est…un agrégé de lettres

PODCAST

Othniel Dossevi fait partie des légendes du Paris Saint-Germain. Son nom ne vous dit rien ? Pourtant, cet attaquant a joué un rôle-clé dans le destin du club. Il est le premier buteur de l'histoire du PSG à avoir marqué au Parc des Princes.

En 1972, le Paris Saint-Germain vient de retomber en troisième division après son divorce avec le Paris Football Club. Le président Henri Patrelle cherche à recruter, sans trop dépenser. Et il a repéré un joueur au parcours atypique : Othniel Dossevi. Né au Togo, Othniel est arrivé en 1963 à Tours, avec ses parents. Il joue au club local, puis s’engage à Clermont, en 3e division, raconte Julien Froment dans le quatrième épisode de "Associé n°1, la naissance d'un grand club à Paris", un podcast produit par Europe 1 Studio.

Son objectif : l'agrégation de lettres

Mais le football n’est clairement pas son objectif. Othniel Dossevi est avant tout un intellectuel. Son rêve n'est pas de devenir joueur professionnel mais d’obtenir l’agrégation de lettres. Henri Patrelle est pourtant déterminé à le compter parmi ses joueurs. Pour le convaincre, le président du PSG lui fait alors une offre qu'Othniel Dossevi ne peut pas refuser : il lui propose un petit appartement dans Paris, un peu d'argent et il promet de le présenter à un responsable de l'Ecole normale supérieure de lettres à Saint-Cloud. En d'autres termes, il lui offre les meilleures conditions possibles pour préparer l'agrégation.

Othniel Dossevi est séduit. Rapidement, il trouve un équilibre au Paris Saint-Germain. Il lit La Pléiade la semaine, enfile des crampons le weekend et avec lui, la saison est réussie. Grâce à un coup de pouce du destin, le club grimpe même en deuxième division.

Le but qui changea tout

Et le 10 novembre 1973, Othniel Dossevi entre définitivement dans l’Histoire du club. Pour la première fois, le PSG foule la pelouse du Parc des Princes face au Red Star Football Club. C’est un match d’ouverture, il se déroule en fin de journée juste avant le match que tout le monde attend, le Paris Football Club face à Nancy. Et pourtant c’est bien le PSG qui va faire des étincelles ce soir-là !

Dans les tribunes, il y a 33.872 spectateurs. Et sur une action anodine côté tribune Auteuil, Othniel Dossevi entre dans la légende : « Je sais que la défense du Red Star était très rugueuse, les attaquants étaient moins bien protégés qu’aujourd’hui, il fallait être rapide et habile à sauter, à éviter des tacles des défenseurs », se souvient l’attaquant. « Un appel en profondeur et je me jette pour piquer par-dessus le gardien»

Othniel Dossevi devient ainsi le premier joueur du Paris Saint-Germain à faire trembler les filets du Parc des Princes ! Et Paris l’emporte finalement trois buts à un. De quoi donner des envies de grandeur à Daniel Hechter, qui vient de prendre la tête du PSG ! Il a désormais un rêve fou : monter en première division dès la saison suivante. Il deviendra rapidement réalité. Quant à Othniel Dossevi, il a réalisé lui aussi son objectif : obtenir l'agrégation cette même année. Le footballeur deviendra prof de lettres !